Aragonès carrega contra el pla d'Aena: «No reflecteix el consens del Govern»

Oposició al Prat (i dins del govern espanyol)

Aena ha presentat aquest divendres el(DORA), que en els annexos inclou una primera pinzellada sobre com hauria de ser l'ampliació de l'aeroport del Prat acordada el 2 d'agost entre el Govern i l'Estat. "L'ampliació del camp de vols (...) afectaria zones de la[entre les quals], de manera que es precisa la inclusió de les actuacions corresponents a les mesures compensatòries i dels terrenys que fos necessari adquirir", recull el DORA, sense detallar les compensacions que s'haurien d'efectuar en els propers anys. Tot i que no és un document definitiu, ha estat suficient per aixecar ampolles a Palau. El president de la Generalitat,, ha exigit una "rectificació" perquè el plaexistent dins del Govern.Aena preveu construiramb la nova terminal, on es centralitzarien els vols internacionals i domèstics per potenciar el Prat com a hub. Aquesta nova terminal tindrà 135.000 metres quadrats distribuïts en quatre plantes. Pel que fa a la, es preveu unal que afectaria les zones de facturació, d'embarcament i d'arribades. Tot i aquesta afectació -en condicional- de la Xarxa Natura 2000, el Govern assenyala que no hi ha "cap novetat", perquè la decisió final està en mans del pla director, competència del consell de ministres. "El DORA", sostenen fonts de l'executiu. El document, insisteixen, se centra en les tarifes aeroportuàries, i no en l'ampliació.L'acord rubricat per, ministra de Transports, i el vicepresidentestipulava que Aena redactés la proposta d'ampliació, la qual havia d'afectarl'espai protegit de, i que havia de ser acceptada posteriorment per la. En aquest punt, el govern espanyol es va comprometre a aprovar un nou pla d'actuacions pel període del 2022-2026 -abans del 30 de setembre- que ha de refutar les tarifes d'acord amb el pla d'inversions previst. L'Estat redactaria llavors el nou pla director on es definirà concretament la proposta d'ampliació i inversions, que inclouen laque connectarien amb el Prat en 20 minuts.Inicialment, el projecte d'ampliació de les instal·lacions passava per, la més propera al mar, i la construcció d'una terminal satèl·lit. L'allargament de la pista en mig quilòmetre ja implicava la invasió de la Ricarda. Puigneró, després d'acordar amb l'Estat els termes generals de la infraestructura, va assegurar que encara no s'havia concretat quants metres caldria allargar la pista. L'afectacióés una de les qüestions que més tibantors genera en relació a l'ampliació del Prat, i el 19 de setembre hi ha convocada una. Aquesta manifestació impacta en la gestió política del cas, perquè a ERC hi ha debat al respecte i els comuns pressionen per frenar l'ampliació i erosionar els republicans.El document xifra en 1.704 milions d'euros la inversió que es farà en la infraestructura, que hauria d'estar ampliada l'any 2030. El projecte presentat aquest divendres, en tot ca, encara no és definitiu, sinó que haurà de ser aprovat finalment pel consell de ministres abans del 30 de setembre. La Generalitat ha defensat en reiterades ocasions que l'aeroport es pot ampliar sense haver d'afectar les zones protegides, però de moment la proposta d'Aena no recull aquesta visió. L'Ajuntament de Barcelona -amb divisió d'opinions, perquè l'alcaldessahi està en contra mentre que, del PSC, ho aplaudeix- ihan carregat contra la reformulació.L'alcalde del Prat,, ja ha carregat contra la proposta d'Aena i contra l'actitud de la Generalitat., ha apuntat Mijoler en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), en referència a l'afectació de la Ricarda. Fonts d'Aena han assegurat que el Govern coneixia "a bastament" els detalls del document els detalls del document i que estan recollits en l'acord entre l'Estat i la Generalitat per a l'ampliació de l'aeroport, a diferència del que deia l'executiu a l'agost. L'anunci de l'acord per l'ampliació es va produir el mateix dia que es reunia laa Madrid per primera vegada en els últims tres anys.Amb el compte enrere activat per a què el DORA arribi al consell de ministres, Mijoler ha assegurat que el grup d'Unides Podem al Congrés, i ha confiat que els membres del seu partit a l'executiu de Pedro Sánchez també ho faran. "Si en algun moment el meu partit és responsable d'una presa de decisió que afecta el meu territori, ho portaré fins a les últimes conseqüències", ha avisat.Mentrestant, l'alcalde ha avançat que l'Ajuntament del Prat disposa ara de, una possibilitat que ha dit que analitzaran els serveis jurídics del consistori. En paral·lel, ha reclamat que el document s'exposi públicament per a què tots els agents afectats per l'expansió de l'aeroport hi puguin dir la seva abans que ho aprovi l'executiu de

