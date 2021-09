Joan Carles I era comissionista internacional, segons la Fiscalia

Membres de la Família Reial

La Fiscalia del Tribunal Suprem sosté que Joan Carles I va cultivar la seva fortuna mitjançant "". Ho avança El Mundo aquest divendres, que ha tingut accés a la comissió rogatòria que el tinent fiscal del TS, Juan Ignacio Campos, va entregar a les autoritats suïsses.Es tracta d'una comissió rogatòria que permetsobred'una persona física o jurídica a les autoritats d'altres països. En aquesta comissió, la Fiscalia es pronuncia per primera vegada sobre l'origen de laque el rei emèrit havia estatdurant les últimes dècades.El fiscal Campos i el seu equip asseguren que tenen proves per dir que els diners que s'estan investigant de Joan Carles I "". Així, els permet observar la comissió de quatre delictes: "Amb tota aquesta informació, explica El Mundo, el tinent fiscal del Tribunal Suprem va demanar el passat 24 de febrer a Suïssa informació de tots els comptes que té laal país entre el 2016 i el 2019. L'entitat, propietat del cosí de l'emèrit Álvaro d'Orleans, ha cobert despeses de Joan Carles mitjançantcom Credit Suisse o Lombard Odier.La Fiscalia del Suprem recorda a les autoritats suïsses que té activades les diligències d'investigació penal on es busquen ", persona aforada ante el Tribunal Supremo". Volen, subratllen, determinar la "procedència" dels diners no declarats a la Hisenda pública espanyola. I també la "participació" en les operacions amb els fons de Joan Carles.El Ministeri Públic recorda també que va ser alertat per la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Espanya (Sepblac) que "l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause va enviar, entre 2017 i 2018, sis transferències a favors d'un compte del qual n'és titular D. Nicolás Murgo Mendoza, coronel de l'exèrcit espanyol i mà dreta de l'emèrit".A continuació, la Fiscalia destaca també que "o persones vinculades a aquests". "D'altra banda", afegeix la comissió enviada a Suïssa, "també han arribat informacions referides que aquests fons, amb els que s'han pagat despeses, regals i viatges privats de Don Juan Carlos de Borbón des de l'any 2017 al 2018, poden provenir de la Fundació Zagatka, constituïda l'octubre del 2003 a Vaduz (Liechtenstein)".De fet, el tinent fiscal indica que "així ho ha declarat públicament D. Álvaro d’Orleans, el cosí llunyà de l'emèrit". "A més, abunda en aquests indicis la circumstància que, segons el Reglament de la Fundació, són beneficiaris Joan Carles de Borbó, així com els seus fills,". Això no obstant, també fa constar que "aquests tres darrers han deixat de ser-ho després de la modificació del Reglament l'any 2018"."Reforça el punt expressat", agrega la Fiscalia, "el fet que el 9 de desembre de 2020, S.M. el Rei Joan Carles presentés una declaració per l'Impost sobre Successions i Donacions davant de la Hisenda pública espanyola per una quantitat molt superior a 300.000 euros". Va regularitzar, doncs, gairebé 680.000 euros per aquestes operacions, segons El Mundo."Segons la declaració del representant de l'obligat tributari, Joan Carles de Borbó i Borbó, el donant és l'empresari Sanginés-Krause, corresponent la regularització a les quantitats transferides en els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019". Pel que fa a aquestes diligències, el monarca va regularitzar 4,4 milions d'euros.El procurador del cantó de Ginebra, el fiscal Yves Bertossa, manté oberta una. La fiscalia helvètica se centra en el paper dels fiduciaris Dante Canonica i Arturo Fassana a gestionar la fortuna del rei. En concret, es busca el rastre de la donació que Aràbia Saudita va fer a l'excap de l'Estat per valor de 100 milions de dòlars i que aquest va transferir a la seva examant Corinna Larsen. En aquest marc, es va detectar el pagament de vols a Joan Carles mitjançant Zagatka, motiu pel qual Bertossa va interrogar D'Orleans i ara Espanya demana col·laboració judicial a Suïssa.Cal recordar que les altresobertes pel Ministeri Públic a Espanya giren entorn el presumptei la

