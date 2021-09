Les tres millors universitats de l'Estat són catalanes

Les. Així ho avala el prestigiós, elaborat per la revista acadèmica Times Higher Education (THE), que avalua la qualitat de les institucions universitàries a nivell internacional.En concret, entre els 200 millors centres universitaris del món hi ha la(UPF), en el lloc 156 amb 57,1 punts; la, ​​que arriba fins als 55,9 punts; i la, que es queda amb 54,3 punts. Pel que fa a la resta de l'Estat, cap universitat aconsegueix estar en aquest TOP-200.Així doncs, queden per darrere la(en el tram 251-300 del món), l'(301-350) i la(401-500). Pel que fa a la resta d'universitats catalans presents en el rànquing, lai lase situen en el tram de les 401-500 millors del món.El rànquing avalua universitats de tot el món ponderant els resultats de la seva activitat en cinc àrees:; nombre dede les publicacions dels seus investigadors;de personal, estudiants i investigadors; i transferència dea l'àmbit empresarial.En total, es mesuren 13 paràmetres, procedents en la present edició, entre altres fonts, d'. En matèria d'investigació, el World University Rànquing de THE ha analitzati més de 108 milions de cites durant cinc anys. Segons el rànquing, la millor universitat del món és, al Regne Unit, seguida deInstitute of Technology i de, ambdós als Estats Units.

