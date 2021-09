Les respostes delirants d'un restaurant del «Joc de Cartes» als clients que se'n van insatisfets

Cada vegada és més habitual que els àpats als restaurants no s'acabin amb les postres. Per a molts, l'experiència es tanca amb la valoració a espais comfet al qual els establiments li donen molta importància perquè teniri una de dolenta, el contrari.On les crítiques no es reben especialment bé és al restaurant. Aquest establiment de, que va participar en un programa del Joc de Cartes d'aquest estiu a TV3, ha revolucionat la xarxa amb les seves respostes als clients que els puntuen malament.El, que va ocupar-se del servei al programa i va cridar l'atenció de l'audiència per la seva espontaneïtat, és l'autor de les respostes. En la majoria de casos, utilitza referents del cinema per contestar als crítics: "Mira la pel·lícula, t'agradarà molt. Hi surts tu", li va etzibar a un client, per exemple.De respostes cinematogràfiques n'hi ha més, però també de més directes i contundents. A un que es queixava del preu del menjar, per exemple, el va atacar directament: ". A veure si te n'adones, meló". El Casa Anita va quedar últim en la seva participació al concurs, si bé té unde mitjana a Google.

