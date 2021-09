Barcelona vol transformar en superilles 1 de cada 3 carrers de l'Eixample abans del 2030

Els efectes a Sant Antoni, Horta i el Poble-nou

La implementació d'una superilla al barri deha reduït en un 25% la contaminació de l'aire entre el període del 2017-2019. Al, ha augmentat de la qualitat de vida i el benestar dels veïns. Així ho constata l'estudi de l'(APSB) sobre els efectes que ha tingut en la salut pública, la implementació de les superilles en aquests tres barris barcelonins. L'informe l'han presentat aquest dijous al matí, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,; la regidora de Salut, Envelliment i Cures,i la gerent de l’ASPB,. L'Ajuntament de Barcelona segueix apostant en aquesta línia i fixa com a objectiu abans del 2030, la transformació d'1 de cada 3 carrers de l'en superilles., que va posar en marxa Ada Colau durant el primer mandat, té com a objectiu aconseguir un espai públic saludable, més verd, just i segur, que afavoreixi les relacions socials i l'economia de proximitat. Segons Janet Sanz, ara es vol ferde la ciutat. L'objectiu del consistori és donar resposta a un context d'emergència climàtica que "agreuja la situació de les nostres vides". "Cal posar fre a un problema de contaminació que pateix la ciutat de Barcelona per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes", ha defensat Sanz.A curt termini, l'Ajuntament vol creara la ciutat. I de cara el 2030, Sanz fixa com a objectiu convertirde la zona que ocupa elen superilles. "Ja no volem parlar només de tres barris, ho volem per tota la ciutat", ha dit la tinent d'alcaldia, qui ha resumit els objectius de Superilla Barcelona en quatre punts: aconseguir una major habitabilitat a l'espai públic, millorar la salut i erradicar el nombre de 1.300 morts prematurs per contaminació, impulsar el comerç de proximitat i reforçar la vida comunitària.L'estudi d'APSB recull dadesde les tres superilles a Sant Antoni, Horta i el Poble-sec. La regidora, n'ha destacat tres elements: "L'anàlisi ens mostra efectes molt positius en la millora de la salut i la qualitat de vida, una millora del benestar i tranquil·litat, i un augment en la interacció social i mobilitat activa". "Tots aquests efectes contribueixen a prevenir trastorns crònics, malalties cardiovasculars i respiratòries, depressió i ansietat" ha subratllat Tarafa., l'estudi de la qualitat ambiental en la superilla, conclou que la contaminació de(NO2) es redueix en un 25% entre el 2017-2019. També mostra com lescauen en un 17% entre el mateix període de temps. Segons l'estudi, els veïns perceben la reducció de cotxes, soroll i contaminació, que es tradueix amb més tranquil·litat, seguretat, satisfacció i descans. En conjunt, valoren el projecte de la superilla en un 8 sobre 10.Al barri d'no hi ha dades de contaminació. Les entrevistes amb els veïns conclouen que hi ha un augment en la comoditat per caminar a través de la superilla, així ho constaten el 60% de les dones i 66% d'homes de la zona. També es perceben menys vehicles, més espais pels vianants, millor accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda i més benestar.Al, a través delsentre veïns de diferents grups d'edat, es conclou que la superilla ha disminuït la contaminació ambiental i acústica, i que ha generat una certa millora en la mobilitat dels vianants. Per contra, els veïns reconeixen que hi ha tensió entre vianants i vehicles degut a la manca de claredat en la senyalització, i que les persones grans, han vist com s'ha empitjorat la mobilitat i accés en alguns llocs del barri.De tot plegat, Borrell n'ha fet unai emplaça l'Ajuntament de Barcelona a seguir treballant en aquesta línia per estendre les mesures a tots els punts de la ciutat. La gerent de l'APSB ha remarcat que les mesures tenen un gran potencial d'impacte en la salut de la població, però només si s'implanten de manera. Insisteix que es percep un guany en el benestar, la tranquil·litat, la qualitat de la son, la reducció del soroll i la contaminació, així com un augment de la interacció social.L'estudi també conclou que la millora de laés molt "intensa i efectiva" en les àrees on es redueixen els cotxes. I convida a seguir treballant en aquesta mesura: "Es percep la necessitat de pacificar -encara més- el trànsit per acabar amb la inseguretat viària, el soroll, la contaminació i l'ocupació de l'espai públic", ha subratllat Borrell.

