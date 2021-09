«L'aigua ens pujava fins als genolls»

El temporal ha afectat el càmping dels Alfacs i s'ha emportat cotxes al seu pas. Foto: Aguaita.cat

El dia havia començat amb prealerta del pla Inuncat. Avís d'1 sobre 6, res que hagués de fer témer tant. Però laque ha entrat amb ganes a, s'ha alimentat de la humitat marina fins a créixer com una, que ha anat descarregant incansable amb virulència. A l'estació meteorològica d's'havien recollit a mitja tarda d'aquest dimecres fins a 230 litres per metre quadrat , amb un pic de 77 litres per metre quadrat en mitja hora, el segon rècord històric d'intensitat a Catalunya.De sobte, on hi havia carrers eren rius.i els restaurants i els edificis del passeig marítim quedaven esquitxats per una, amb el mobiliari urbà arrencat per la ràbia de l'aigua. "Tant que havia costat tirar endavant la temporada per acabar-la amb aquesta feinada", maldaven alguns veïns d'Alcanar, abans d'agrair que no calgués lamentar víctimes pels aiguats. En algun moment del matí s'havia temut que sí. "Al llarg del matí hem detectat diversos desapareguts però ho hem anat resolent", ha explicat el director territorial d'Interior a l'Ebre, Miquel Alonso.Als'han viscut moments de gran tensió. Hi havia una vuitantena de persones. "De sobte, la tromba d'aigua ha arrossegat vehicles i caravanes, i dues noies s'han quedat atrapades dins del seu vehicle a l'aigua", explicava aMeritxell Vila, una usuària del càmping valenciana, a qui la tempesta ha enganxat a la tenda de campanya. "Hem sentit un fort soroll quan s'ha trencat el mur exterior del càmping i, de cop, l'aigua que ens arribava als turmells ja ens pujava fins als genolls. Hem pujat al cotxe ràpidament i, quan hem sortit del càmping, hem vist que el que hi havia fora era una autèntica riuada que no podríem creuar", explicava Vila, quan havia recuperat la tranquil·litat.Els equips especialitzats delsi l'helicòpter dehan ajudat a sortir els clients del càmping, que buscaven aixopluc en un lloc segur. A mesura que calmava la tempesta,, l'aire agafava un caire trist i tens.Els ajuntaments i els serveis d'emergències quantificaran danys i desbloquejaran carreteres en les properes hores, quan les previsions apunten l'arribada d'un nou front, de matinada. Els veïns confien que la tempesta, almenys aquesta vegada, no castigui de nou el Montsià.

