El conseller de Salut,, ha recordat que encara no s'ha vacunat un milió de catalans i ha assegurat que "ara és el moment" de fer-ho. L'per a aquest mes de setembre, ha destacat, és administrarper poder garantir un retorn segur a l'activitat laboral i escolar. Si es compleix aquesta xifra estaria protegit el 80% de la població. Amb les últimes dades, té la pauta completa el 71,9% de la població.A hores d'ara 319 dels pacients a les UCI dels hospitals catalans tenen menys de 40 anys, ha alertat la secretària de Salut Pública,. Aquesta franja d'edat, que representa el 80% dels crítics, encara no ha assolit les taxes de vacunació d'edats més elevades i per això ara preocupa especialment pel risc de patir una malaltia greu. "La prioritat de la vacunació és dels 12 als 39 anys", ha remarcat Cabezas.Les vacances d'estiu han alentit la campanya de vacunació, no per manca de dosis sinó de persones que acudissin a rebre la punxada. Així, si al juliol van administrar-se 2,2 milions de dosis, a l'agost només en van ser 1,2 milions.En plenes reclamacions del sector de l'oci nocturn de poder reobrir, Argimon ha reclamat prudència davant les pròximes setmanes, que ha qualificat de "crítiques" pel que fa a l'evolució de la pandèmia. "Hem d'estar preparats per noves variants. Aquest virus és imprevisible", ha alertat.En ampliació

