Sánchez anuncia una pujada immediata del salari mínim

El president del govern espanyol,, ha anunciat aquest dimecres una pujada "immediata", abans que acabi el 2021, del salari mínim interprofessional, que ara està fixat en. Sánchez ha verbalitzat aquest compromís en una conferència d'arrencada de curs pronunciada a la Casa Amèrica de Madrid. El líder delha exhibit un balanç triomfalista de la gestió de la pandèmia i de la campanya de vacunació, i ha assenyalat que la recuperació "justa" ha de ser la prioritat del govern espanyol en el tram final de la legislatura, que acaba el 2023. Pel que fa al, ha evitat concretar mesures per frenar-lo, però ha indicat que la Moncloa "continuarà actuant" davant la "preocupació" de la ciutadania."La societat espanyola, que ha fet unal llarg d'aquest any i mig tan dur, té ganes d'encetar una nova etapa millor. Els seus representants polítics han de contribuir a complir aquest desig raonable. Tenim dues tasques fonamentals: consolidar la recuperació econòmica i que aquesta recuperació arribi a la butxaca de tots els espanyols amb més feina, salaris més dignes i millors pensions", ha apuntat Sánchez., ha assenyalat el líder del PSOE. En el primer consell de ministres després de vacances ja es va aprovar la reforma de les pensions Segons el president espanyol, la pandèmia ha estat una "prova dura" per a tota la ciutadania. "Hem patit la pèrdua de milers de compatriotes", ha indicat Sánchez, que ha situat com a objectiu. L'objectiu és continuar amb la vacunació, abordar la recuperació econòmica i absorbir amb èxit els fons europeus. "Si podem mirar al futur amb més esperança i ambició és perquè hem comprovat la nostra. Som capaços de recuperar-nos amb rapidesa i fortalesa. Ho hem de fer amb justícia social", ha dit."Si mirem enrere i comparem com estem a com estàvem el setembre de l'any passat, és evident que Espanya està molt millor que fa un any", ha remarcat Sánchez, que ha anunciat que aquesta setmana el. També ha volgut elogiar els joves pel seu "compromís" amb la salut. "Només tenim paraules d'agraiment cap a ells i cap als seus pares", ha ressaltat. També ha remarcat que la vacunació està sent "homogènia" a totes les autonomies, fet que li ha servit per elogiar el plantejament fet des del govern espanyol. La immunització, ha asseverat Sánchez, és unEl líder del PSOE, amb to triomfalista, ha anat exposant arguments per fortificar la idea que Espanya està "molt millor" que fa un any. "Aquesta història col·lectiva de superació que estem escrivint entre tots no ha passat per casualitat. Ho hem aconseguit gràcies a la unitat d'acció i a la lleialtat mostrada tant per la societat civil com per la Unió Europea", ha remarcat, al mateix temps que elogiava el paper de les autonomies i també dels agents econòmics i socials. "En aquest nou temps de recuperació,", ha indicat Sánchez, que ha elogiat el paper de l'Estat i d'allò públic, especialment l'atenció primària, el sistema de salut i el d'ensenyament.

