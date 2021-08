El Govern tanca l'expedient a Alfred Bosch pel cas d'assetjament sexual a Exteriors

Elha tancat l'expedient a l'exconsellerpel cas d'assetjament sexual quan dirigia la conselleria d'Exteriors, segons ha explicat el diari Ara. El cas, destapat pel mateix mitjà de comunicació ara fa un any i mig, feia referència al cap de gabinet de Bosch,, i en fer-se públic, el llavors conseller va dimitir.L'instructor del cas hauria conclòs que Bosch va cometre unaperquè no va activar el protocol previst per la Generalitat en casos de prevenció de l'assetjament sexual, però de la mateixa manera també hauria decidit no imposar-li cap mena de sanció perquè el fet desupera qualsevol de la resta de penalitzacions previstes en aquests casos.De fet, el règim sancionador que se sol aplicar per un incompliment deld'alts càrrecs en faltes greus contempla la suspensió de l'exercici del càrrec entre tres i sis mesos, una, la inhabilitació pública per un màxim d'un any i la reducció de fins al 50% de la pensió indemnitzatòria a què es pugui tenir dret en cessar del càrrec. Com que totes aquestes mesures són més lleus que la dimissió no s'apliquen noves sancions.En declaracions a, l'exconseller Bosch ha celebrat quei creu que el desenllaç indica el que va defensar des del principi: "Els possibles errors polítics i de gestió elsper no activar un protocol del qual en desconeixia els mecanismes".A més, com segueix explicant a aquest diari, el conseller recorda que va cessar el presumpte culpable dels fets. "Es tanca un procés massa llarg i polititzat, que sempre he demanat que entrés al terreny de la justícia, però no ha succeït", lamenta. El dirigent d'ERC conclou el seu missatge demanant "poder sortir del tancat de la política partidista" i amb un objectiu més personal: "en l'àmbit de les lletres i de la reflexió humanística".El cas va fer-se públic el març del 2020 però Bosch havia cessat del càrrec la seva mà dreta al gener. Garcias feiaa diverses treballadores de la conselleria, sent molt insistent per veure's a soles amb elles. Va ser a partir de lad'algunes víctimes que el cas va arribar als dirigents d'ERC i de l'exconseller Bosch.

