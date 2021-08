Ponsatí es despenja del Consell per la República

L'eurodiputada de Juntsha oficialitzat aquest dimarts que es despenja del. De fet, segons ha confirmat en un comunicat, fa pràcticament un any que no participa ni està implicada "en cap de les decisions i tasques" de l'organisme que presideix. Va renunciar a participar activament dins del govern del Consell en constatar que la seva implicació "no contribuïa a desllogar-lo de les lògiques electorals ni, més endavant, de les discussions sobre la formació i la coalició de govern de la Generalitat".Ponsatí és crítica amb el Consell i lamenta que un instrument "que podria ser útil per reprendre la via cap a la independència i fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre operi supeditat a les dinàmiques de" d', formacions presides peri el mateix Puigdemont. L'exconsellera va posposar l'anunci d'aquesta decisió a l'espera de les eleccions a l', però la cita s'ha ajornat fins a finals d'octubre. És per això que Ponsatí ha optat per fer pública la seva situació.L'eurodiputada de Junts resideix a dia d'avui a, després d'una etapa a. Pot moure's amb llibertat per Europa, però no pot tornar a Espanya. La sevava decaure la setmana passada, quan la justícia escocesa va decidir arxivar la causa perquè ja no es trobava sota la seva jurisdicció. Com Carles Puigdemont i Toni Comín, està pendent de les qüestions prejudicials que ha de resoldre la justícia europea , previsiblement al primer trimestre de l'any vinent. Paral·lelament hi ha altres carpetes obertes, que fan referència a la

