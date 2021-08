Casado aprovarà els delictes de referèndum il·legal i rebel·lió sense violència si arriba al poder

El líder del PP,, ha afirmat aquest dimarts aque volen obrir "les portes del PP de bat a bat a tota la societat" i que per això és important parlar a Catalunya, denunciant ela les portes de la reunió de la taula de diàleg. Casado ha al·ludit a "una minoria radical que insisteix a emprar les institucions públiques" per privar a la resta dels catalans dels seus drets. Ha dit que a Catalunya ", llibertat i respecte a la llei".Elha proclamat que "ser català és la manera que tenen els catalans de ser espanyols", que a Catalunya l'única manca de llibertat és "la que els independentistes roben als que no ho són" i que "Catalunya és lliure perquè és" i, amb el PP, "sempre ho serà". Ha consideratque el president espanyol pugui participar en unaun fet que indica la "deriva" en què ha caigut el sanchisme. Ha denunciat el que ell ha considerat una "aliança entre l'independentisme i el", que segons ell només pretén "anul·lar la Catalunya no-independentista". Per Casado, "elseren el pagament diferit de la investidura".Pablo Casado es troba aquest dimarts a Barcelona per participar en una taula rodona organitzada pel Partit Popular sobre "Unitat nacional i Estat autonòmic enfront el nacionalismo", que té lloc al recinte de l'Hospital de Sant Pau. Casado ha estat acompanyat pel president del PP de Catalunya,El líder del PP ha assegurat que té un projecte per a Catalunya, "que és el mateix que per a tot Espanya". Ha dit que si arriba al govern d'Espanya, "aprovarem el delicte de, prohibirem l'per als delictes de sedició i rebel·lió, aprovarem el delicte de, que no requereix violència, assimilant-lo al d'alta traïció". També ha promès que eliminarà Diplocat, impedirà "laen mitjans com" i la reforma de la llei d'Educació per "garantir laen castellà i català".En el transcurs de la seva intervenció, Casado ha anunciat que l'exdelegat del govern espanyol a Catalunyapresentarà davant del Tribunal Suprem uncontra els indults als presos sobiranistes. D'aquesta manera, s'afegirà a les impugnacions presentades pel PP el juny passat.Casado compartirà taula amb, de la Fundació Joan Boscà;, president de Societat Civil Catalana;, de l'associació S'ha Acabat, i, representant de l'Asamblea por una escuela bilingüe. A tots ells ha elogiat per defensar els valors de la llibertat enfront l'independentisme.

