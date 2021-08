Els Estats Units deixen l'Afganistan després de 20 anys

El Pentàgon ha anunciat que, posant final així a l'que estaven a l'Afganistan. A més, els Estats Units han acabat amb latenien al país centreasiàtic.Ho ha anunciat el cap del Comandament Central dels Estats Units, el general Frank McKenzie, des de la caserna general de la Base de la Força Aèria MAcDill a Florida, on ha precisat que "la retirada d'aquesta nit significa tantcom elAquest darrer avió militar s'ha enlairat a mitjanit, just abans de vèncer el termini establert pel president dels Estats Units, Joe Biden, per la retirada del país del 31 d'agost. Així mateix, s'han referit al cost d'aquests 20 anys: "Un total dei civils estatunidencs hani més dedels més de 800.000 militars i 25.000 civils que han servit al país a Kabul".Tot i que l'evacuació militar ha finalitzat, McKenzie ha precisat que prosseguirà "laper assegurar la sortida de més ciutadans estatunidencs i afganesos que vulguin marxar". Precisament en aquest darrer vol ha abandonat el país l'ambaixador estatunidenc, Ross Wilson, i el major general de l'exèrcit dels Estats Units, Chris Nonahue.Ha estat l'evacuació més gran de no combatents que els Estats Units ha fet mai: s'han evacuat. Això no obstant, el general ha lamentat que no han aconseguit treure "tothom que volia sortir". Així mateix, l'Administració Federal d'Aviació ha anunciat quei que "no hi ha control de trànsit aeri ni serveis aeroportuaris disponibles".Després de la sortida de l'últim avió militar estatunidenc, s'han sentita Kabul, mentre per les xarxes circulen vídeos en què elscelebren la "llibertat" amb

