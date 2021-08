Mor el nen «youtuber» que va emocionar el món amb els seus vídeos

El youtuber xilè, que s'havia fet viral en els últims mesos a les xarxes socials per la lluita contra un, ha mort aquest dilluns, segons ha explicat el mitjà de comunicació xilè Meganoticias. El nen lluitava contra aquest tumor que l'afectava el cap des de fa anys, com ell mateix havia explicat a través del seu canal deLa malaltia degenerativa que patia li impedia desenvolupar-se amb normalitat, tant a nivell físic com en la parla, a més de sofrir problemes als ulls i a les extremitats de forma freqüent. Elde la malaltia barrejat amb lad'un nen de la seva edat van emocionar les xarxes socials i els seus vídeos ràpidament van registrar milions de visites. De fet, avui dia el canal encara mantéQuan el seu cas es va viralitzar, el món d'Internet va iniciar una campanya perquècom fos possible. La primera meta van ser els cent mil, perquè aconseguís la placa d'argent de YouTube, però en qüestió de dies va superar àmpliament aquesta meta i també va rebre una segona placa, la més gran que atorga la plataforma.

