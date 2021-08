El Banc Sabadell planteja un ERO que afectarà més del 10% de la plantilla

Finalment, elno ha pogut evitar plantejar un, que afectarà més del, que està formada per uns 15.000 treballadors. La decisió de l'entitat financera ha estat ja comunicada als sindicats. Es desconeix encara l'afectació territorial de la mesura, que implicarà especialment el personal de lesDe ser així, seria l'ERO més gran en la història del sector bancari espanyol.Segons ha pogut saber, l'entitat ha comunicat l'ERO a la plantilla aquest dilluns i dijous vinent presentaran el calendari previst i les afectacions concretes de l'expedient. En el comunicat enviat als treballadors, l'entitat expressa "la ferma voluntat d'arribar al millor acord possible amb els representants dels treballadors, que sigui beneficiós per a tots i ofereixi el millor escenari de futur a les persones afectades". La notícia s'afegeix a un seguit de males notícies per a l'ocupació en el sector financer.El maig passat, Banc Sabadell havia presentat unque es preveia que podia afectar fins a 500 treballadors. El banc presidit perhavia elaborat des de l'any passat un pla basat eni voluntàries, així com en. El 2020, el banc va tancar un acord amb elsper a la sortida de 1.800 treballadors. L'objectiu, explicitat tant per Oliu com per l'anterior conseller delegat,, era el d'evitar precisament un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO)".De moment, des del front sindical,ja ha manifestat el seu. Segons el sindicat, no hi ha motius per efectuar l'ERO, tot recordant que el banc ha200 persones aquest any, ha recordat l'ajust de la plantilla en 1.800 persones i ha assegurat que no hi ha raó econòmica després que el Sabadell informés d'unsde guany net el primer semestre.El Sabadell ha travessat moments difícils. El, un projecte llargament acaronat, va ser un trasbals i una de les raons per les quals es va produir un canvi en la cúpula de l'entitat financera. Guardiola va deixar el Sabadell i el càrrec de conseller delegat va ser ocupat pel madrilenyun directiu amb un llarg currículum que ha passat per Argentaria, ING Direct Espanya o el Banc de Kuwait.L'ERO del Sabadell ve després del que també va dur a terme CaixaBank , que el juliol passat va acordar amb els sindicats un expedient que ha afectat 6.452 empleats, fins ara l'ERO més gran en la història del sector financer a Espanya. Els grans ERO de la banca –expedients amb més de 1.000 sortides- han destruïta l'Estat durant els últims deu anys. Els dos grans ERO de 2020 van afectar 5.372 empleats, dels quals 3.571 corresponen al Santander i 1.800 al Sabadell. Pel que fa al 2019, el nombre de treballadors afectats va ser de 5.246, repartits entre 3.223 del Santander i 2.023 de CaixaBank.

