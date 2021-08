Aragonès avisa Sánchez que l'estabilitat a Madrid pot «saltar pels aires» sense avenços en el diàleg

El pobre Aragones no sap què fer

Per Anonim 1234 el 30 d'agost de 2021 a les 10:29 0 0

Per una banda, sap que no aconseguirà res, i per l'altra vol que el PSOE segueixi manant a espanya. Tornarà amb les mans buides (cap politic espanyol, ni de dretes ni d'esquerres, acceptarà mai res que acosti Catalunya a la independencia) i haurà de buscar alguna excusa per a justificar seguir mantenint el PSOE a espanya: que si estem en el bon camí, que si l'ambient de la trobada ha estat positiu, que si el PSOE ha donat senyals de voluntad de dialeg... total, RES.