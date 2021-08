El preu de la llum, sense fre: registrarà un nou rècord aquest dilluns

Ela l'Estat registrarà un nou rècord històric aquest dilluns 30 d'agost i s'enfilarà als 124,45 euros/MWh, segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE).Laper utilitzar electrodomèstics seràdel matí, quan el MWh tindrà un import de 132,92 euros. La més barata serà de tres a cinc de la matinada, quan el preu de l'electricitat se situarà en els 112,31 euros per MWh. Fins ara, el rècord l'ostentava el dijous 26 d'agost passat quan el preu es va situar per primera vegada per sobre dels 120 euros amb 122,76 euros per MWh. La ministra de Transició Ecològica,, donarà explicacions aquest mateix dilluns al Congrés.El preu mitjà de la llum de demà dilluns (124,45 euros/MWh) suposa una pujada de quasi el 25% en relació amb el dilluns 23 d'agost (99,76 euros/MWh) i pràcticament triplica el preu per les mateixes dates de finals d'agost del 2020, quan va ser d'uns 42 euros/MWh.Cal recordar, però, que els preus durant l'estiu passat van reduir-se notablement per la caiguda de la demanda provocada per la crisi de la covid-19. En l'acumulat de l'any, l'import de l'electricitat s'ha multiplicat per tres, després que el preu mitjà del MWh durant el darrer mes de desembre fos de 41,97 euros.

