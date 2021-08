Estiu turístic superat de manera desigual arreu del territori

Girona tanca amb ocupacions del 77% i Barcelona amb quatre vegades menys hostes

El Maresme, la Costa Daurada i Terres de l'Ebre es queden en el 65%

Acaba l'agost,Totes les regions catalanes l'han superat amb bones xifres, tot i que de manera desigual. El poc turisme internacional i l'augment del turisme rural derivats de la pandèmia no permeten arribar al 100% d'ocupació, però donen un bri d'En general, l'ocupació ha estat millor que l'any passat, però a, per exemple,. Les zones menys dependents del turisme estranger, com la demarcació de, han registrat unes ocupacions "excepcionals" i fins i tot esperen arribar als nivells d'abans de la Covid-19. Elo la, més dependents del visitant estranger, són algunes de les destinacions que més han patit.El sector turístic de la demarcació dees mostra satisfet de la campanya d'estiu i. El president de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), David Riba, ha assegurat que Lleida ha registrat ocupacions "excepcionals" a l'estiu, amb "preus altíssims".El cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, parla d'un inici de temporada "molt bo" el mes de juny, sobretot per als càmpings i allotjaments de turisme rural, així com d'un bon mes de juliol, tot i la irrupció de la cinquena onada de la pandèmia.a bona part dels establiments, especialment durant els caps de setmana, mentre que el volum de reserves previstes per al setembre també està sent bo. "Quan tinguem les dades definitives podrem ratificar el que ara sembla una sensació, que arribarem a les xifres del 2019", afirma.Bona part d'aquest optimisme es deu al fet que l'oferta turística de la demarcació, basada en activitats familiars, de natura i a l'aire lliure, ha guanyat pes arran de la pandèmia i ha aconseguit atreure el turista de proximitat. De fet, el Patronat de Turisme calcula que més del 80% dels visitants d'aquest estiu a la plana i al Pirineu de Lleida són catalans. Per la seva banda, el turisme internacional s'ha recuperat fins a arribar a l'11% al mes de juliol, una xifra encara inferior, però, al 17% que es va assolir al mateix període d'ara fa dos anys.El sector del turisme rural de latambé es mostra satisfet per les bones dades d'ocupació d'aquest mes d'agost, que. El president de l'Associació del Berguedà, Oriol Baños, apunta que els visitants de proximitat han estat els seus principals clients, tot i que s'ha començat a recuperar elDes de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia les dades són similars i asseguren que s'han complert les expectatives després dels "alts i baixos" que van patir al juliol.A l'àrea, els càmpings d’interior, ocupats majoritàriament per turistes de proximitat, també han fregat la plena ocupació a l’agost. A Sitges (Garraf), l’optimisme previ s’ha confirmat i assoliran unagràcies al turista local i a una tímida recuperació de l’estranger, principalment francesos, nòrdics i anglesos.La, on la temporada turística va a la baixa en un estiu que no ha servit per remuntar les dades del 2019. En tota la demarcació s'ha registrat, de mitjana, una ocupació del 77% durant el mes d'agost i el juliol es va tancar amb un 66%.Aquestes xifres creixen lleugerament en punts com ara la, en què els establiments han tingut unde les habitacions plenes. Per altra banda, les poblacions de lad'ocupació. També destaquen els establiments deEl president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, assegura que aquest estiu han notat que la gent "tenia moltes ganes de venir". Malgrat tot, la falta de visitants britànics i francesos han fet baixar les dades d'ocupació que s'havien registrat anys anteriors de la pandèmia.La tímida arribada de. "Hem tingut una temporada dolenta", reconeix el director general de Gremi d'Hotels, Manel Casals. La ciutat haoberts, només la meitat del total. Abans de la pandèmia, la capital catalana tenia 60.000 persones dormint en aquests establiments cada nit. Aquest estiu, la mitjana ha estat de 15.000, quatre vegades menys.Al, després d’un, l’arribada "massiva i no prevista" de turistes francesos a partir del setpermetrà tancar el mes amb und’ocupació.l’ocupació hotelera ha estat d’entre un, el previst pel sector. La nul·la arribada de turistes estrangers s’ha vist compensada pel turisme de proximitat que, principalment els caps de setmana, ha omplert bars i restaurants i ha “maquillat” les xifres d’ocupació als establiments hotelers. Els càmpings de l'àrea metropolitana situats a la costa, més dependents del turista estranger, s’han quedat en un 25% d’ocupació respecte al 2019.En aquesta línia, lapreveuen tancar l'estiu amb una ocupació mitjana, una xifra que el sector dona per bona tenint en compte els efectes de la Covid-19.

