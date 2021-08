Els Mossos ja tenen servei de vigilància marítima

Elshan començat "l" amb l'adquisició d'una embarcació de patrullatge de prop de tretze metres d'eslora i que s'ha batejat amb el nom de Cap de Creus. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha presidit avui l’avarada de la primera de les tres embarcacions de monocasc rígid que la Policia Marítima del cos de Mossos d’Esquadra incorpora aquest any.El, ha deixat clar que el desplegament marítim respon a lesi remarca que". En aquest sentit, Ferrer ha assenyalat que treballaran "de la mà" amb la resta de forces de seguretat i la MarinaL’adquisició de les tres embarcacions ha significat una inversió d’1,5 milions d’euros i s’afegiran a les que ja estan patrullant per facilitar el. La Cap de Creus tindrà la seva base al port dei la resta d’embarcacions es destinaran als ports dei l’Joan Ignasi Elena ha explicat que amb aquesta primera embarcació amb casc de la policia marítima, a la que s’hi sumaran dues més abans de final d’any, i les dues que ja estan funcionant, es culminarà el desplegament efectiu dels mossos al mar "perquè".El titular d’Interior ha assegurat que "tenim uns bons equipaments, però sobretot tenim una gent formada excel·lentment a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una enorme vocació de servei públic".Elena ha afegit que "massa vegades sentim parlar del cos de Mossos d’Esquadra des de les disputes partidistes o des d’endogàmies estèrils, i, a la seva, per això avui també estarem al mar.. És policia governativa al servei del poder, com totes les policies democràtiques, modernes i amb vocació de servei".El conseller d’Interior ha iniciat la seva intervencióde totes aquelles persones que han lluitat contra elsen "una campanya especialment dura", i ha demanat no abaixar la guàrdia, sobretot aquest dissabte que Catalunya està en alerta per l'alt risc d'incendi

