El Regne Unit acceptarà el referèndum escocès «si el 60% de la població el vol»

El secretari d'Escòcia del govern britànic, Alister Jackper, ha posat com aper a und'autodeterminació queestiguinde tornar a votar, una voluntat que es podria expressar a través de les enquestes.Ja a principis de mes Michael Gove, ministre del Gabinet de l'executiu de, va mostrar-se partidari desi hi ha una "voluntat consolidada" de la població escocesa. Jackper va més enllà i en una entrevista a Politico, Jack quantifica el suport necessari a aquesta "voluntat" en el 60%."Si el 60% de la població vol un referèndum - que no vol dir necessàriament que vulguin la independència - i això es manté durant un període raonablement llarg, llavors jo reconeixeria que hi ha un desig de referèndum", ha afirmat.Ara bé, tot seguit ha afegit que a parer seu "ara no és el moment de fer un referèndum". "Ja n'hem tingut un, hem pres la nostra decisió, seguim endavant i reconstruïm l'economia i la vida de la gent", ha dit.El(SNP), que governa el país, ha signat un acord amb Els Verds, pendent de ratificació entre la militància de la formació ecologista aquest dissabte, que inclou un referèndum d'independència abans de finals del 2023 . A les enquestes els escocesos es mostren dividits sobre la qüestió, amb un 42% a favor d'una nova votació i un 40% en contra.La líder de l'SNP,, ha considerat que ara "es fa més difícil, de fet impossible, que d'acord amb la democràcia un govern britànic es resisteixi al dret dels escocesos a decidir el seu futur".

