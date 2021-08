EL TSJC dona 48 hores al Govern per justificar el tancament de l'oci nocturn

Altres notícies que et poden interessar

Elhaurà d'argumentar en 48 hores els motius per restringir els horaris de la restauració i tancar l'interior de l'oci nocturn, arran d'un recurs de la patronal de l', contra l'últim decret que ho estipula.Elha decidit aquest dijous desestimar lesdemanades per la patronal, és a dir, ha rebutjat forçar unasense escoltar la versió de l'ó, i es pronunciarà un cop hagi escoltat totes les parts. En la seva decisió, la sala diu que "encara no compta amb els elements suficients de coneixement" per decidir i que per això ha d'escoltar el Govern."És difícil, amb els mitjans, al·legacions i raonaments que s'expressen en l'actual recurs, suspendre o adoptar inclús una mesura cautelar positiva sense prèviament donar trasllat als col·litigants, i poder conèixer la necessitat i lade les mesures adoptades", argumenta el TSJC.

