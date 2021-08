Rècord mundial català: l'església del pantà de Sau, la més antiga que es conserva dreta dins de l'aigua

Un llibre de rècords en català

L', a Osona,, és laen aquestes condicions que es. A més a més,. Així ho corrobora un estudi realitzat per l'entitat Official World Record amb la col·laboració del Grup de Recerca de Didàctica del Patrimoni de la Universitat de Barcelona.L'església, que data del 1061 i és d'estil romànic llombard,després que el 1962 es construís el pantà. El seu icònic, que mai no queda sobrepassat per les aigües, s'ha convertit en unFa un any l'entitat sense ànim de lucre Official World Record, que es dedica a registrar rècords mundials, va engegar una investigació sobre l'església de Sant Romà de Sau. "Vam preguntar-nos, però després vam obrir-ho a totes les esglésies; aquí va ser quan vam veure que estàvem davant uni que ningú ho havia comprovat fins ara", explica a l'ACN el seu president, David Ventura.Arran de la recerca documental, van aparèixer altres esglésies antigues submergides. L'únic candidat que podia fer-li competència estava a Turquia, un temple bizantí de l'any 303. En aquest cas, però, està a 3 metres de profunditat i només se'n conserven els fonaments.Per comprovar la profunditat de Sant Romà de Sau, van organitzar unai van veure que es trobava a 23 metres. Prèviament, s'havien documentat per conèixer la distribució del monument i com recórrer-lo per dins. La immersió la va fer el mateix Ventura que admet que va ser tota una experiència. "El pantà té l'aigua molt verdosa i a més d'un metre ja no es veu res i passes al negre" a mesura que vas baixant, recorda. Va entrar per la porta i va sortir per una finestra de darrere. Durant la inspecció,El següent pas va ser publicar aquest rècord al web. "", remarca Ventura, perquè al marge de ser latambé és la que estàL'antiga població de Sau es va originar cap a l'any 917 i l'església parroquial va ser consagrada el 1062. 900 anys després, el 1962, es va construir el pantà que va cobrir tota la població, inclosa l'església. Des de llavors, que el monument continua submergit i el nivell de l'aigua varia en funció de les pluges. Des de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona demanaven fa uns dies, que es troba fora de l'aigua, per motius de seguretat i de conservació del patrimoni.Aquesta tardoron, a part del rècord de Sau, apareixeran altres rècords mundials rellevants. A més, el llibre,, posarà la llengua catalana per primer cop a la història en el top 20 dels textos més traduïts.Official World Record és un registre de rècords mundials fundat a Vic l'any 2010. Funciona com una ONG i està reconeguda pel Consell dels Notariats de la Unió Europea. Qualsevol rècord del món per poder ser acceptat oficialment ha de passar per un Comitè d'Acceptació Internacional i complir amb les normatives de cada rècord concret per ser acceptat, validat i registrat oficialment.

