Adeu als peatges: com serà la mobilitat per autopista a partir de dimecres?

Un estudi per reformular la mobilitat a la C-32

L'escena és habitual: l'asfalt de l'autopista va guanyant espai cap als extrems, apareixen les senyals per reduir la velocitat i, cap al fons, ja s'hi veuen les barreres de peatge. El conductor abaixa la finestra, treu la mà i, amb més o menys destresa, caça el tiquet o bé encabeix la targeta de crèdit a l'espai destinat per pagar. A partir d'aquest dimecres, els usuaris que transitin per l', l', lai laja no ho hauran de fer més. A les dotze de la nit decauran definitivament les concessions no renovades i s'hi podrà circular sense haver de pagar. Com serà la mobilitat des d'aquell moment?El Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori porta mesos planificant la gestió del moment. L'AP-7 i l'AP-2 són estatals -en va demanar el traspàs a la ministraen la trobada que van mantenir el 2 d'agost a Madrid, en la qual van acordar l'ampliació del Prat per valor de 1.700 milions d'euros-, però la C-32 i la C-33 són competència de la Generalitat. "Celebrem la fi d'aquest model", assegura el vicepresident de la Generalitat, que en declaracions als mitjans insisteix queen la mesura que aquesta via, a Espanya, ha estat pràcticament inexistent per la mobilitat.Quines seran les afectacions immediates en la mobilitat? A les 00.00 de dimecres s'aixecaran les barreres i els conductors que passin per la zona del peatge, ja en desús, hauran de circular a només. Es trobaran les barreres aixecades, i podran passar sense pagar ni un euro. Al llarg dels propers mesos, com a molt tard, fins el juny de l'any vinent, es procedirà a lai també dels accessos i sortides repartits pels trams d'autopista. El manteniment de la C-32 i de la C-33 està quantificat en sis milions d'euros -un euro per persona cada any- i les obres previstes costaran. Totes aquestes xifres aniran a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, pendents d'elaboració.El Govern, tenint en compte que es va procedir al rescat de les radials de Madrid, iniciat el 2018 i que pot arribar als 4.000 milions d'euros, també posa sobre la taula que el rescat de les quatre vies de peatge que es mantindran a Catalunya podria acostar-se als. De moment, però, la Generalitat es manté a l'expectativa sobre quin model s'aplicarà de pagament en aquelles vies que encara gaudeixin de concessió o de cara a la mobilitat futura. L'executiu manté viva la via de la-vigent en països europeus comi que l'exconsellerva plantejar en més d'una ocasió-, però també està obert aDe moment, les àrees de servei -una a la C-33 i dues a la C-32- rebran autorització per continuar funcionant com fins ara, almenys de manera provisional. "Des del punt de vista de l'usuari, no es notarà res.", assenyala Ricard Font, secretari general de Vicepresidència. Cada cinc anys s'hauran d'invertir 15 milions d'euros per al manteniment extraordinari, que passa per tornar a asfaltar les vies. Un cop decaiguin els peatges, a Catalunya hi haurà nomésAl llarg dels últims mesos, la conselleria ha dut a terme una enquesta entre els usuaris de la C-32 i de la N-II al seu pas per tot el Maresme per saber quins serien els hàbits un cop aixecades les barreres de peatge. A la zona sud de la comarca es calcula que l'afluència cap a l'autopista serà molt rellevant, mentre que a Mataró i al nord serà menys voluminosa. La idea de Territori és que, amb el pas dels anys, alla nacional es converteixi en una via més urbana que interurbana. La inversió programada és deen el període 2022-2026.Aniran destinats a unamb rotondes i un carril bici previst que haurien de servir per desplaçar usuaris cap a l'autopista i descongestionar la N-II. A la C-33 sí que està previst un transvasament de circulació fins a Mollet des de la C-17, però no preveuen que passi el mateix a la zona de Granollers. En aquesta autopista les tasques de reacondicionament -treure els peatges troncals i també els accessos- no seran tan costoses com a la C-32., assenyala Puigneró, que indica que les bonificacions a les autopistes eren de 75 milions d'euros anuals i ara passaran a situar-se entre els 60 i els 65 milions.Davant la possibilitat que la caiguda de les barreres impliqui un creixement en l'ús del cotxe, la conselleria insisteix que cal "descarbonitzar" el transport, i que abans de la pandèmia tenien detectat un augment en el transport públic que després no s'ha acabat de consolidar., destaca Puigneró. La resposta a si la gratuïtat implica més ús del cotxe, aquest dimecres a partir de les dotze de la nit a l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i la C-33.

