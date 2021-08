El toc de queda decau sense que el Govern detalli un pla B

Es mantenen algunes restriccions

La vacunació, l'eina principal

Amb 440 persones a l'UCI, més de 1.200 ingressades als hospitals per lai amb uns 1.600 contagis diaris, aquesta mitjanit. El confinament nocturn, que elvolia prorrogar encara algunes setmanes més, especialment a les grans ciutats, no ha rebut l'aval dels jutges i l'executiu deha decidit renunciar-hi abans d'arriscar-se a unjudicial, que podria haver estat el tercer en una setmana. Lamillora lentament a Catalunya mentre laavança, a un ritme baix aquest agost, i s'erigeix com la gran eina per frenar futures onades de la Covid, que Salut no descarta que puguin arribar.El toc de queda s'acaba, almenys per ara, i el Govern no ha detallat quin serà elper continuar controlant els. La resposta, segons apunten des de l'executiu, passa per mésamb els ajuntaments, per laindividual i per les vacunes. Fonts governamentals expliquen que es treballarà en base a les dades de cada dia i escoltant els experts de Salut, i que les decisions es prendran analitzant la realitat de cada moment. Aragonès, que ha expressat públicament la seva disconformitat amb la resolució dels jutges, vol evitar un "pols" amb el TSJC i traslladar "certeses" a la ciutadania. Si les dades empitjoren i els experts ho recomanen, es tornarà a plantejar un confinament nocturn.Aquesta nit, però, ja no hi ha limitació de la mobilitat. Fonts de Salut expliquen que, d'acord als criteris que permet el TSJC, el toc de queda només es podia mantenir en municipis "poc importants des d'un punt de vista epidemiològic" i, per això, s'ha optat per descartar-lo. Sense aquesta mesura, s'hauran de controlar lesnocturnes -que poden ser focus d'infecció en un moment en què el virus encara circula- igual que es controlen les concentracions diürnes. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, constatava fa pocs dies que de nit és més difícil de complir amb aquestes restriccions i sindicats policials ja alerten que caldran més recursos per fer aquesta tasca.Com s'evitaran les aglomeracions? Portaveus d'expliquen que caldrà intensificar la coordinació i el suport als ajuntament i les policies locals, i mantenir els dispositius conjunts on sigui necessari, com s'ha fet durant l'estiu. Els, insisteixen les autoritats, estan prohibits amb o sense pandèmia, i les trobades de més de deu persones no convivents també estan limitades almenys durant una setmana més. Es volen evitar així imatges com les de les festes de Gràcia, amb grans grups de gent sense distància ni mascareta, que també es van produir a les festes de Sants. Són situacions de risc que el Govern reconeix que provocaran nous contagis.Malgrat que a partir d'ara no hi haurà, algunes restriccions continuen vigents a Catalunya. Aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat mantenir set dies més les limitacions de lesa un màxim de deu persones, i també l'aforament d'un 70% en les cerimònies religioses. Són mesures que els jutges consideren proporcionades per l'actual moment de la pandèmia. El toc de queda, segons els arguments de la sala contenciosa-administrativa , no estava prou ben justificat d'acord a les dades epidemiològiques i es plantejava, interpretaven els jutges, com una eina per controlar l'ordre públic més que no pas per qüestions sanitàries.Sense l', que va decaure al maig, la incertesa plana sobre les mesures per controlar els contagis. Leshan optat per diferents opcions, des de l'obertura de Madrid, on no hi ha toc de queda ni tancament de l'oci nocturn, fins a receptes més restrictives per tal de controlar l'onada de contagis. En tot cas, tothom coincideix que les esperances s'han de posar en la vacuna. Per això, inquieta les autoritats sanitàries que el ritme de vacunació hagi baixat tant durant l'agost i confien que al setembre es reprengui la velocitat de creuer d'abans de les vacances. Leshi són, però en les últimes 24 hores només s'han posat 5.851 primeres vacunes. El 81% dels catalans tenen la primera dosi i el 76% la pauta completa. Un 18% no té cap protecció contra la Covid-19.

