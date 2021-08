El bisbe accidental de Solsona admet «perplexitat» per la renúncia de Novell

El, Romà Casanova, s'ha adreçat als feligresos de Solsona després de ser designat pel Papa administrador apostòlic de la diòcesi. Casanova s'ha fet càrrec del govern del bisbat després de la renúncia de l'anterior titular, Xavier Novell, per raons personals que es desconeixen. En un missatge " al poble de Déu que peregrina a la", Casanova assegura que s'ha d’"acceptar que la seva renúncia al ministeri episcopal" produeixi "el dolor de la separació", per admetre, tot seguit, "ladel que no acabem d'entendre". La gestió de Novell, un prelat de perfil, va desfermar moltes crítiques a la diòcesi, tant entre els sectors creients com no creients. Peròno n'estalviaenvers la seva persona: "Sé de la vostra estima al bisbe Xavier Novell, el qual ha exercit el seu servei de manera intel·ligent i generosa, amb mirada àmplia".Casanova subratlla en el seu missatge els conceptes deamb què Novell va anunciar la seva. Unes paraules que, segons el bisbe de Vic, han de donar "pau" a tothom i refermen el valor de lacom a essencial en la vida interna de l'Església. Casanova fa una crida a seramb la decisió personal del prelat.La gestió de Novell es va caracteritzar per unen els aspectes morals, amb contínues admonicions contra. I, alhora, a mesura que el procés sobiranista va avançar, amb una actitud sensible envers les posicions favorables al dret a decidir. Això, però, no va impedir que les seves relacions amb els segments més catalanistes del bisbat fossin sempre tenses.La notícia que Novell havia presentat la renúncia i que aquesta havia estat acceptada va ser rebuda amb molta sorpresa a la diòcesi. Passats uns dies, elper la sortida d'escena del prelat continua sent el predominant i hi ha més preguntes que no pas respostes entre la societat civil solsonina.Malgrat tot, el bisbe de Vic no perd l'ànim i es mostra convençut que ben aviat, unarribarà a la diòcesi de Solsona per conduir el seu ramat: "La gràcia de, que és el seu amor, no deixarà de vessar-se enmig nostre".

