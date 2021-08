La justícia escocesa abandona el procés d'extradició contra Clara Ponsatí

Laha celebrat aquest matí una vista per decidir què fa amb l'euroordre que afecta. Hi ha assistit el seu advocat,, però l'exconsellera no ha hagut d'anar a la seu judicial d'. Finalment, després d'escoltar els arguments de les parts, i tenint en compte que l'eurodiputada de Junts resideix ara a, el jutge ha decidit abandonar el procediment d'extradició, tal com ha avançat l'Agence France-Presse.Ara, per tant, el jutge del Tribunal Suprem,, haurà de decidir si emet una novacontra Ponsatí a la justícia belga, però abans haurà d'esperar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) resolgui les prejudicials que ell mateix va sol·licitar. Si finalment Llarena opta per demanar una altra euroordre, ara a Bèlgica, contra Ponsatí, el cas se sumarà a les carpetes que ja hi ha obertes sobreEn tot cas, a dia d'avui les euroordres estan com va constatar a finals de juliol el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) , a l'espera que es resolguin les qüestions prejudicials que va demanar el magistrat del Suprem Pablo Llarena després del revés en el cas de Puig. Per tant, ara com ara no hi hauria d'haver risc d'extradició i, per això, la justícia europea va optar aixecar les mesures cautelars -la immunitat- que havia concedit al juny Puigdemont, Comín i Ponsatí arran del recurs contra el suplicatori sol·licitat pel Suprem i concedit pel Parlament Europeu al març. La qüestió de la extradició, per tant, va per llarg, i les defenses són optimistes. Pel que fa a les qüestions prejudicials de Llarena al(TJUE), l'advocatté clar que la justícia europea no donarà la raó al magistrat del Suprem. Una sentència recent del tribunal de Luxemburg sobre unes prejudicials del tribunal alemany de Wiesbaden anticipa futures victòries dels exiliats. La defensa dels dirigents independentistes tenia el cas controlat des de feia anys i constata que, amb aquesta resolució, bona part de les prejudicials de Llarena ja han estat respostes.Però què vol saber el jutge del Suprem? Després de quatre anys intentant sense èxit capturar els exiliats catalans, el magistrat va decidir, després de la negativa definitiva de Bèlgica a extradir Puig, que volia involucrar la justícia europea perquè definís. "El que pregunta Llarena ja fa anys que està resolt a Europa", tenen clar els advocats dels independentistes. La decisió encara trigarà: de mitjana, el TJUE triga uns 15 mesos a resoldre aquest tipus de qüestions, per tant, la decisió no arribaria fins el 2022.Mentrestant, doncs, les euroordres estan aturades a l'espera que la justícia europea delimiti els criteris per a les extradicions. És en aquest context que arriba la decisió de la justícia escocesa sobre Ponsatí. A l'exili és on l'independentisme ha aconseguit mési els exiliats, quatre anys després de l'1-O, continuen en llibertat tot i que no poden tornar a. Malgrat les nombroses resolucions favorables, Espanya continua negant-se a permetre el retorn de Puigdemont, Comín, Ponsatí i la resta dea l'exterior.

