Sànchez alerta del «gran risc» que el PSOE redueixi la taula de diàleg a una «fotografia»

Després de setmanes de silenci, en què han estat altres les veus que han parlat en nom de Junts,ha fixat posició sobre l'actualitat política. El secretari general del partit deha fet una advertència sobre la represa de la mesa de negociació amb l'Estat, prevista per a la setmana del 13 de setembre. Per Sánchez, hi ha un "gran risc" que el PSOE redueixi laa "una fotografia" i que això alimenti la "divisió" de l'independentisme. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, el dirigent de Junts ha insistit que de l'instrument de negociació amb l'Estat no en sortirà una "" al conflicte polític.Sànchez, que ha recordat que l'escepticisme del seu partit sobre la negociació amb la Moncloa no és nou, també s'ha referit a la. El vicepresident del Govern,, va defensar el cap de setmana passat la necessitat de no renunciar a la via unilateral per tenir força negociadora amb l'Estat mentre altres dirigents, com Laura Borràs, utilitzaven un vocabulari més dur contra la taula de diàleg. Sànchez ha abonat la idea argumentada per Puigneró. Pel secretari general de Junts, la unilateralitat és una eina "legítima" que "forma part del projecte del país". I ha insistit que la seva formacióEl màxim responsable orgànic del partit liderat per Puigdemont també s'ha referit al paper que puguin tenir els presos indultats en l'activitat de Junts en els propers mesos. En referència a, Sànchez ha afirmat que la seva implicació "creixerà" pensant en l'horitzó de les eleccions municipals. Sobre les crítiques internes a la seva gestió a Junts, ha subratllat que no se sent "qüestionat" per l'acord de govern que va negociar i firmar amb ERC, i ha afegit que té ganes de "" al capdavant del partit.Sànchez també s'ha mostrat confiat en l'assoliment d'un acord per part de la majoria independentista del Parlament per aprovar-sense que el PSC tingui un paper protagonista- i ha reclamat un front unitari a Madrid per negociar els comptes de l'Estat, que es produirà en paral·lel a la discussió a la cambra catalana. Ha demanat "" a Madrid.Sobre l'horitzó de les eleccions municipals del 2023, el secretari general de Junts ha destacat la voluntat de no formar "coalicions", en referència a la convivència amb el. Tot i mostrar-se disposat a establir converses amb el partit capitanejat per, Sànchez ha argumentat que el lideratge correspon a la marca de Junts i que aspira a sumar adhesions d'alcaldes al projecte de la formació: "Som conscients que hi ha una part de polítics actuant al món local que estan a l’expectativa i que ens estan mirant". "Mai he sol·licitat ladel PDECat", ha reblat.

