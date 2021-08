Guardiola deixa caure l'adeu al City el 2023: «El següent pas és una selecció»

L'entrenador del Manchester City,, ha confirmat que abandonarà la banqueta de l'equip anglès quan acabi el seu contracte l'any 2023., ha explicat el tècnic català en declaracions durant un acte de l'empresa brasilera XP Investments.Després de set anys al Manchester City hauré deuna mica, mantenir lai estudiar els altres entrenadors. Llavors és quan m'agradaria entrenar en una, unao un", ha sentenciat l'exentrenador del FC Barcelona. Les pròximes cites són el Mundial de 2022 i l'Eurocopa i la Copa Amèrica de 2024.Des del seu pas gloriós pel, Guardiola ha entrenat ali al, on ha aconseguit dominar i guanyar les competicions nacionals però amb la llosa de no haver aconseguit una nova. Segons les seves declaracions, tindrà fins al 2023 per vèncer en la màxima competició europea i demostrar que també pot guanyar un trofeu de seleccions.

