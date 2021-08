Piqué compra els drets de la lliga francesa per emetre els partits de Messi

El holding Kosmos, presidit per Gerard Piqué, ha adquirit juntament amb l'empresa Enjoy Television els drets de televisió de la primera i la segona categoria de la Lliga francesa per les pròximes tres temporades. L'acord, avançat pel mitjà 2Playbook, es pren amb l'objectiu de rendibilitzar l'efecte de l'arribada de Leo Messi al PSG.



Així, el segon capità del Barça aconsegueix un contracte que fins ara era de Movistar+, que mantenia un acord proper als 2,5 milions d'euros. Segons explica el mateix mitjà de comunicació, Kosmos està buscant ara un canal de televisió o una plataforma on demand que aposti per l'emissió de la Ligue 1 i la Ligue 2. De moment, Telecinco emetrà aquest diumenge el debut de Messi contra el Reims.

Este domingo a las 20:45 podréis ver el debut de Leo Messi con el PSG de manera totalmente gratuita en mi canal de Twitch. Con imagen, obviamente.



Va a ser un día realmente histórico para todos los que nos dedicamos a esto así que os pediría que reventáramos la plataforma. ❤️❤️ — Ibai (@IbaiLlanos) August 25, 2021

No és la primera aposta del defensa català per adquirir uns drets televisius a l'Estat. Aquest mateix estiu Kosmos ja va adquirir els drets de laque precisament va vèncerde Messi. En aquella ocasió, la competició de seleccions va ser emesa pel canal de Twitch dei comentada pel mateix streamer acompanyat d'altres periodistes i influencers.Precisament tant Piqué com Ibai van deixar entreveure en un directe recent a Twitch que estaven preparantque deixaria a la gent. L'emissió de la lliga francesa per la plataforma de directes podria ser laque preparen els dos. De fet, Ibai ha confirmat que també emetrà el debut de Messi pel seu canal de Twitch.

