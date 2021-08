Denuncien la direcció de la residència de la Garrotxa on han mort set avis per Covid

Acabo de encontrar esto que escribí hace año y medio, cuando mi abuela se contagió por primera vez de coronavirus. Me da rabia ahora no haber actuado entonces. No haberla sacado de allí y buscarle un sitio más cómodo. Que impotencia, de verdad. https://t.co/9RevW1YvMX — Joan Guirado (@joanguirado) August 24, 2021

Hace 10 años, mi abuela, tan previsora ella, fue con mi madre a comprar un vestido negro a @elcorteingles. Dijo que era para el día que muriese. Le costó unos 200€ y se guardó con la etiqueta aún en el armario de la residencia. Era de las pocas peticiones. Hoy había desaparecido — Joan Guirado (@joanguirado) August 22, 2021

Aquest dimecres al matí, alguns dels al Centre Residencial Torreblanca de Sant Joan les Fonts presentarancontra la Cooperativa Suara a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts, assistits per la lletrada Leyre Lopez delSegons fonts d'aquestes famílies –que pensen que no s'han complert els protocols– el contagi dels residents, tots ells vaccinats, l'hauria provocatdel centre que, tot i saber que podria estar, es vaper fer baixar la febre i no romandre confinada, ja que", explica el periodista garrotxí, fincat a Madrid,, nét d'una de les víctimes mortals. "Estic convençut que el que cal fer ara ési de la justícia". Guirado lamenta al seuque ara fa un any i migquan li van comunicar que la seva àvia podia ser positiva al coronavirus SARS-CoV-2:El periodista olotí tambéamb què volia ser enterrada la seva àviadel Centre Residencial Torreblanca:Mentre la direcció del centre Torreblanca assegura que sí que s'han seguit els protocols –tot i que ha obert una investigació interna per saber les, també ha emprès una recerca elper saber què ha passat i si les denúncies dels familiars tenen fonament, i, igualment, elha sol·licitat per escrit al Fiscal Superior de Catalunya quela mort de set ancians.En un comunicat difós aquest dimarts, el Defensor del Pacient"per a evitar tanta mort i tanta falta de responsabilitat de residències i administració", i apunta que una vida no es pot perdre "sense que ningú assumeixi responsabilitats".D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts lamenta en un comunicat la mort dels residents, dona el seu suport als treballadors de la residència "que des de l’inici de la pandèmia han treballat pel benestar dels residents en un escenari complex" i espera els resultats de la investigació interna oberta per la propietat de la residència "per a saber les causes" sobre l'origen del brot.. Sis residents encara eren en fase d'aïllament en una zona sectoritzada de la residència. Fonts de centre han explicat queEl brot es va detectarque es va fer entre els professionals del centre, i a partir d'aquí. , segons la direcció de la residència. Després de detectar els primers positius en els treballadors, el cribratgeEn aquesta primera prova se'n van detectar, però posteriorment, fins arribar a la q. Es preveu que en dies vinentses faci

