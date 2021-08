Els Mossos investiguen l'homicidi d'un nen petit a mans del pare a Barcelona

Elsinvestiguen l'la passada nit a l'Hotel Concòrdia de Barcelona, al Paral·lel, presumptament a mans del seu pare. L'home ha fugit i la Guàrdia Urbana l'està buscant.El Servei d'Emergències Mèdiques ha enviat quatre ambulàncies al lloc dels fets, però els sanitaris no han pogut salvar la vida al menor. Els investigadors han analitzat les càmeres de seguretat i han comprovat que el presumpte autor de l'homicidi va sortir de l'habitació, a la setena planta de l'hotel, i després de comprovar que no hi havia ningú,de l'hotel.Segons ha avançat SER Catalunya, el nen va arribar a l'hotel amb son pare, quei que suposadament li va enviar missatges en què l'avisava que "se'n penediria". La policia catalana ha informat que està fent "gestions per esbrinar l'autoria" dels fets i aclarir les circumstàncies de la mort a l'hotel, on van acudir després de rebre una trucada al 112.En ampliació

