La Lliga, Lliures i el PNC es fusionaran en un nou partit al desembre

Primer l'economia, després el referèndum

Sense el PDECat

Les negociacions entrei el(PNC) per constituir unahan continuat durant tot el mes d'agost i estan molt avançades, segons fonts properes a les converses consultades per. Si no hi ha canvis en el calendari previst, el mes dese celebrarà el congrés deentre les tres sigles. L'objectiu és crear un nou projecte polític de centredreta que aplegui sobiranistes i no sobiranistes., pel PNC,, de la Lliga, i, de Lliures, són els noms referencials de les tres organitzacions que confluiran. Tres ingredients diferents: els sobiranistes del PNC; els liberals que segueixen l'exconseller Fernández Teixidó; i una Lliga que ha incorporat figures delmoderat i alguns noms provinents de l'àrea més moderada del PP, comReunir en una única organització perfils que han estat endavant de l'és, segons un dels seus impulsors, un dels trets identitaris d'un projecte que vol superar el que els seus creadors consideren "etapa superada del procés". De moment, ja hi hade treball concentrats en els aspectes ideològics, organitzatius i d'estratègia i comunicació.En les trobades -moltes d'elles a la- també hi ha participat gent provinent d'Units per Avançar, la formació democristiana que té subscrit un acord de coalició amb el. Aquesta via, la d'una aliança amb els socialistes, està "descartada" pels promotors de la nova aliança de centre dreta, que volen estructurar un partit amb recorregut propi. Després de la, l'11 de setembre, els moviments per crear el nou partit s'acceleraran.Els impulsors fan una lectura crítica del procés, però volen evitar expressament entrar en "disputes estèrils" sobre l'1-O. Els aplega, a, la voluntat de prioritzar la, que veuen en perill si no es bandeja el debat identitari. La nova formació, però es proclamarà catalanista i defensarà la immersió lingüística, un tema que no ha generat cap disputa entre els diversos integrants. La proposta d'un"acordat" també s'inclourà en els documents de la formació, però subordinat a l'esforç per a la recuperació econòmica.Elresta fora del projecte, tot i que els impulsors del nou partit de centre dreta hi han mantingut diversos contactes. Fonts properes a les converses expliquen que el PDECat està en una situació particular, pendent de l'execució de la sentència del cas Palau, L'Audiència de Barcelona haurà de decidir sii el PDECat han de pagar la indemnització al Palau de la Música que correspon a. Aquest seria un factor que condicionaria els moviments del PDECat. Però, a banda d'això, a ningú se li escapa la distància que hi ha entre les posicions de la Lliga Democràtica, formada per figures hostils aldes de l'inici, i la formació que lidera

