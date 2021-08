Mor Charlie Watts, bateria dels Rolling Stones

bateria delsha mort aquest dimarts als. El mític grup de rock ho ha anunciat a les xarxes socials "amb un immens dolor". El músic ha mort en un hospital de Londres, envoltat de la seva família. Watts va ser un dels. Aquest mateix mes, els Rolling Stones van anunciar que no formaria part de la gira perquè havia d'iniciar el procés de recuperació per una operació.Era la primera vegada que el bateria dels Stones no participaria en una gira. No se n'havia perdut cap des que la, la que porta més anys en actiu de tot el panorama musical, va arrencar la seva singladura. Els seus companys -- han expressat les seves condolences a través de les xarxes socials. Porten junts des de la dècada dels setanta, quan Wood va incorporar-se a una alineació de la qual ja havia caigut, un dels fundadors, mort el 1969, just tres setmanes de ser expulsat del grup.Watts, un dels integrants més discrets de la formació britànica -a diferència de Jagger i Richards, habituals de la premsa del cor i de-, era conegut per la seva manera peculiar de tocar la bateria. Allunyat de les ganes de protagonisme, més partidari de l'efectivitat que de la grandiloqüència,al llarg de la seva dilatada trajectòria com a músic.

