Avís dels jutges progressistes: «El toc de queda no es pot perpetuar»

Les restriccions anti Covid han funcionat però no es poden perpetuar. És l'avís de la portaveu de(JpD), Maria del Prado Escoda Merino, que ha advertit que no es pot prolongar "indefinidament" una mesura que restringeix drets fonamentals com elL'endemà que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tombés el toc de queda en la majoria de grans ciutats de Catalunya, la portaveu de l'associació progressista de jutges ha remarcat que. "Ni ho som ni volem ser-ho. Els jutges hem d'intervenir quan hi ha restricció de drets fonamentals", ha defensat.La portaveu de JpD a Catalunya ha argumentat que el context actual és diferent del de fa dos mesos, quan les taxes de transmissió del virus van començar a disparar-se, i s'ha referit al risc de "començar a permetre i permetre" restriccions com el confinament nocturn perquè, ha alertat,. "Els jutges tenim aquesta por", ha afegit."Nosaltres preponderem drets com si poséssim una balança. (...) Fa dos mesos, la balança es va decantar per donar més preponderància a la salut davant de la llibertat de circulació i ara s'ha decantat per posar límit a la restricció del toc de queda", ha explicat.La portaveu de JpD s'ha mostrat partidària d'una llei estatal per a la pandèmia perquè al seu parer la normativa de salut pública i de seguretat ciutadana és "molt genèrica". "No sabem el temps que durarà aquesta situació ni si es repetirà d'aquí a uns anys", ha apuntat.

