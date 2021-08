Llum verda de la Moncloa a la nova fórmula per revaloritzar les pensions

El primerposterior a les vacances d'estiu ha servit per validar de manera definitiva la, que ara quedarà en mans del, portaveu del govern espanyol, ha desgranat els principals termes de la modificació de les prestacions, que ara queden revaloritzades en la mesura que tornen a estar vinculades - sense el topall del 0,25% fixat el 2013 - a l'índex de preus al consum (IPC). Les línies mestres de la reforma es van acordar a principis de juliol entre la Moncloa, la patronal i els sindicats, i inclouen acostar l'edat efectiva de jubilació a l'edat real. Això vol dir que s'afavoreixi posar certes traves a les jubilacions anticipades, segons consta en el projecte.Aquesta reforma de les pensions forma part del pla d'estabilitat que Espanya ha enviat a Europa en el marc dels canvis estructurals inclosos en la rebuda dels fons comunitaris, i no serà vigent fins que sigui aprovada pel Congrés dels Diputats. Una de les novetats és que es deroga el, que es va posar en marxa en l'etapa dea la Moncloa i que lligava el cobrament de la pensió a l'evolució de l'esperança de vida. La reforma no ha estat exempta de polèmica: el ministre encarregat de dur-la a terme,, va avisar els membres de la generació del baby boom que estiguessin previnguts davant d'una, ha remarcat la portaveu Rodríguez, malgrat queja ha expressat reserves sobre la nova fórmula. "La reforma pot ser millorada en el tràmit parlamentari", ha ressaltat la dirigent del, que també s'ha referit als pressupostos generals de l'Estat, que no tenen garantit el suport. "No podem perdre el tren de la recuperació econòmica", ha apuntat Rodríguez. El vot dels republicans és clau si Pedro Sánchez aspira a tornar a aprovar els comptes.Un altre element de la reforma de les pensions vinculat als comptes és la inclusió del compromís del govern espanyol de fer una transferència dela laa través dels pressupostos per garantir el sistema públic de pensions. Escrivá espera que, si aquesta mesura és aprovada,. En l'etapa de Rajoy a la Moncloa, marcada per la crisi econòmica especialment en el seu primer mandat, el fons de les pensions va veurePel que fa al, que és un dels punts estrella de la reforma endegada per la Moncloa, encara no s'ha acordat amb els actors socials i econòmics. Es tracta de l'eina pactada per substituir el fons de sostenibilitat que deroga la nova fórmula. Sindicats i patronal s'han donat fins alper acordar com funcionarà el mecanisme d'equitat intergeneracional. Els joves que aquest 2021 tenen, segons el ministeri, s'haurien de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor