Argimon ja alerta de la sisena onada: «És molt probable que arribi»

Altres notícies que et poden interessar

. Ho ha dit el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dimarts en ser preguntat per la possibilitat d'evitar-la si el nombre de vacunats incrementa durant les pròximes setmanes. El conseller, però, recorda que "com més persones vacunades hi haurà, més es podrà controlar la sisena onada".Tot i considerar que el 64% de població catalana vacunada amb pauta completa actualment és una bona xifra per encarar la tardor, Argimon ha recordat que "", ja que actualment hi ha un "bon descens de contagis i les UCI i hospitals es buiden lentament". D'aquesta manera, el conseller ha recordat que hi ha disponibles moltes dosis de la vacuna i ha remarcat que ara "".Una altra dada a què s'ha referit Argimon és la necessitat d'encarar el curs amb més normalitat. "", ha manifestat, en la idea que aquests 20 dies que queden per la data s'activi de nou el ritme de vacunació que ha disminuït durant l'estiu.Com fa habitualment, Argimon ha recordat que, però sí que fai, "molt important", els usuaris vacunats, si agafen la Covid, tenenperquè "la vacuna funciona molt i molt bé". Això sí, el conseller"durant el dia i durant la nit".L'endemà de la resolució negativa que el TSJC ha fet de la petició del Govern d'aplicar el toc de queda a 62 municipis, Argimon: "L’eina principal que tenim i que hem de continuar aplicant és la protecció". Des de Salut, però, segueixen defensant que la petició de toc de queda estava basada en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor