El pintor Sean Scully marxa de Barcelona: «Parlaven català com dient 'fote't'»

Ja li val

Per Catalana fins al moll de l'ós, i si no t'agrada et fots el 23 d'agost de 2021 a les 18:24 2 0 27 anys i nii ha après català ni a colocar cap cuadre. Una perla q agraïm q marxi per inútil. Apa siau.

El excepcionalismo tiene su coste

Per Juan de Mayrena el 23 d'agost de 2021 a les 18:13 1 2 Yo mismo dudo de mis convicciones con frecuencia, pero el nacionalismo como la religión, es una convicción que se autolimenta y excluye la crítica. Yo reconsideraría alguna convicción con lo que ha declarado el señor Scully. Como las drogas duras: Que a mí me guste no significa que sea bueno para mí. Los que observan al drogradicto desde fuera normalmente ven con claridad la locura en que se mete uno, y este señor parece un buen testigo

Bon vent....

Per No el volem per res el 23 d'agost de 2021 a les 18:13 2 0 Au revoire..... A veure si ho entens això.....

Adéu-siau

Per El manyà el 23 d'agost de 2021 a les 18:11 3 1 Aquest personatge deu ser mig idiota o idiota del tot. A veure si creu que als catalans ens importa un rave si ell (precisament ell que no el coneix ni sa mare) esta present a una reunió o xafardejant el que diem. Parlem català perquè som catalans. Ras i curt sr atontat

27 anys a Barcelona!

Per Roser Cloter el 23 d'agost de 2021 a les 17:16 4 1 Després de 27 anys a Barcelona li moleata que li parlin en català?? El que tenia que haber fet el Sean i la seva dona es parlar en català, fa anys. Serà bon artista però inteligent ho dubto

Quina imbecilitat

Per Espectador el 23 d'agost de 2021 a les 17:15 7 0 A Aix-en-Provence li parlaran en francès, però no li molestarà. D'això se'n diu supremacisme. Bon vent i barca nova

Catalá

Per Jose antonio cuadras el 23 d'agost de 2021 a les 16:48 5 0 Si després de 27 anys encara no l'entenìa millor marxar. I diu que això es un artiste ?

Oblidava dir...

Per Anonim 1234 el 23 d'agost de 2021 a les 16:46 4 0 ... que la mentida del que diu es fa encara més evident quan fa quatre dies que ha sortit aquest estudi mostrant que el català està en caiguda lliure i que és impossible viure només en català a Barcelona, mentres que no costa res si parles només en castellà. El que diu aquest home no s'ho creu ni ell. Quina baixesa humana, dir aixó com a venjança perquè no l'han volgut subvencionar.

El que diu és mentida

Per Anonim 1234 el 23 d'agost de 2021 a les 16:41 4 0 S'ha emprenyat amb no sé quin organisme de la Generalitat o l'Ajuntament perquè no li han volgut donar subvencions i ara es revenja amb aquesta actitud infantil de "dons ara diré aixó!". Ja ho diu la noticia: "...després d'oferir sense èxit a l'Ajuntament de Barcelona que exposés 200 obres seves". Es nota de lluny que són declaracions del que es diu "anar a fer mal". Em recorda al Millo, un independentista radical que va passar a ser unionista com a venjança perquè quan va marxar d'Unió perquè no eren inependentistes i va anar a ERC no li van voler donar el carrec que ell volia.

Doncs ara li parlaran en francès

Per Xarrasclet el 23 d'agost de 2021 a les 16:27 3 0 Com si jo vaig a Irlanda, en quin idioma en parlaran ?. Allò que diuen per Espaya : Donde fueres haz,lo que vieres

Artistes

Per Fran BCN el 23 d'agost de 2021 a les 16:23 4 0 Conec.artistes de tota mena, estrangers, al cap de poc temps a CAT, ja parlaven català. Deu ser molt curtet.l' home, perquè si.està per BCN des del 1994 i ni tant sols entendre català..doncs...això...

Intolerància

Per Pallarès el 23 d'agost de 2021 a les 16:17 2 0 A veure, si aquest senyor hagués viscut a França o a Itàlia, s'hagués emprenyat de que la gent parlés francès o italià? Com pot ser que no li agradi que els catalans parlin la seva llengua? A Aix en Provence potser li parlaran en anglès? Mare de Déu, quina poca sensibilitat envers la llengua i la cultura del país on vivia. Potser un gran pìntor, però és una persona intolerant, inculta i mancada totalment de respecte i interès per la cultura del seu país d'acollida. Que li vagi bé allà on vagi. Bye, bye Mr Scully (li dic en anglès perquè no s'ofengui)

El mateix passa a Irlanda

Per JosepBalague el 23 d'agost de 2021 a les 16:09 3 0 Sr Scully. Jo vaig treballar des del 2008 a Dublín. Durant un any vaig haver de suportar discriminació lingüística, no pel meu anglès, sinó perquè només em parlaven en gaèlic a molts llocs. ¿Per tocar els collons o per demostrar-se superiors? No ho vaig saber ni m'importava gaire perquè el que volia era millorar el meu anglès. Dos anys després vaig decidir tornar a casa meva, Catalunya. Sap que li dic? Foti's i torni's al seu país. Potser el problema seu és que no va poder exposar les seves "obres" on volia i va agafar odi als catalans/es, on per cert poso en dubte el que diu. Apa adéu Andreu!

Deu ser amic de Colonos/PP/Vox

Per Joanka el 23 d'agost de 2021 a les 15:55 3 0 I quan de temps ha viscut a Catalunya, que li molesta tant? Quan va a França o Alemanya li parlen en anglès i/castellano? allí no li molesta que no li parlen en anglés/castellà? Jo quan he viscut a Anglaterra o he fet turisme per França..... em parlaven en anglès/Francés. ni en castellà ni en català que havía d'haver fet si segueixo la filosofía d'aquest artista????