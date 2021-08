Xavier Novell, el bàcul caigut

De progressista a conservador

De polèmica en polèmica

Davant el procés, un gir catalanista

Adaptant-se als aires de Francesc

El, Xavier Novell, ha tornat a ser notícia. Un cop més, ha aconseguit despertari sorprendre tothom. Unadel bisbat anunciava de forma breu que el prelat ha decidit "lliurement" presentar la seva renúncia al Papa "per raons estrictament personals" i després "d'un període de, de discerniment i d'oració". La renúncia li ha estat acceptada per Francesc, que ha encarregat l'administració apostòlica de la diòcesi al bisbe de Vic,Aquesta tarda, s'ha reunit elde la diòcesi per tractar sobre la situació creada per la renúncia del bisbe. Segons ha pogut saber, Novell no hi ha estat present i ha estat el bisbe Casanova, de Vic, qui ha presidit la trobada. D'aquesta manera, Novell ja resta fora del comandament de la que ha estat des del 2010 la seva diòcesi.va arribar al Bisbat de Solsona el novembre del 2010 -es va convertir en el bisbe més jove de l'Estat, amb 41 anys-, després d'una trajectòria plena de giragonses. El prelat s'havia adaptat als vents que aleshores bufaven de Roma, amb els papats de, molt conservadors. En una seu caracteritzada per una línia d'obertura i catalanisme, Novell va establir una doctrina molt conservadora.La figura de Novell ha estat vinculat a la controvèrsia des que va assumir responsabilitats a Solsona. Veus coneixedores del bisbat subratllen que mossènque havia estat una institució a la diòcesi, va comentar a companys sacerdots que si moria, no volia que el bisbe Novell oficiés el seu funeral. Poc després, Huguet va morir i el bisbe va tenir coneixement de la voluntat del sacerdot malaguanyat. Novell va fer la missa, malgrat tot, i va elogiar a qui havia estat un dels seus, però va ser molt conscient delque creava en un ampli sector de la societat civil solsonina.El que no es pot negar a Novell és que és un home encantat d'haver-se conegut. En una entrevista pocs dies abans de prendre possessió , es va despatxar dient: "Miri, soc així., i això em pot portar algun problema?". En la mateixa entrevista, es definia: "Si ser conservador vol dir estimar l’, estic encantat de ser. Si ser progressista vol dir estar ben obert a totes les novetats perquè l’anunci de l’Evangeli pugui arribar a tothom, estic encantat de ser progressista".El carismàtic, exponent de l'Església catalana més sensible socialment i compromesa amb el país, el va enviar aper reforçar el seu perfil acadèmic i Novell es va doctorar a lael 1997. Allí va dirigir els seus estudis, un jesuïta de Mallorca amb vara alta al Vaticà. Tan alta que anys més tard, Benet XVI va confiar en ell com a secretari de la, la guardiana de l'ortodòxia. Ladaria el vai aquest seria un factor determinant en la seva carrera.Novell va marxar de Solsona com a progressista, però va tornar com a conservador. Imbuït de l'ambient conservador deldels anys de Joan Pau II i del cardenal Ratzinger, el jove sacerdot faria carrera de manera espectacular durant el govern episcopal dea Solsona (2001-10). Traserra, de perfil curial, va succeir Deig i va imprimir una línia neutra al bisbat, defugint controvèrsies. En una diòcesi petita i on la crisi de vocacions és ben visible, el bisbe es va fixar en eli espavilat Novell.Des del moment de la seva arribada al bisbat, Novell es va descobrir com un exponent de l'ala més conservadora de l'Església. En unes, va dir que. Quan li van preguntar si se sentia identificat amb l'Església progressista, va dir que no: "Jo formo part de l'Església de Jesucrist Nostre Senyor". I quan li van preguntar pel, que va reformar l'Església els anys seixanta, va dir que se sentia "del Vaticà II, del Vaticà I i del". Perquè "tots els concilis són una benedicció".No ha deixat passar cap oportunitat per mostrar-se com a molt conservador en tot allò que fa referència a. El juliol del 2012, va amonestar en públicque assistien a una missa de confirmació per dur la faldilla per damunt del genoll. També ha manifestat en diverses ocasions la seva oposició rotunda que les esglésies puguin acollir actes que no siguin exclusivament religiosos El maig del 2017, en una glossa dominical, va relacionaramb la suposada "absència de la figura paterna", una visió que va desfermari de diversos ajuntaments. El seu conservadorisme en aspectes de moral ha estat un constant. Recentment, el febrer de 2021, Novell va assegurar que l'avortament és "el genocidi més greu i terrible de la humanitat". En el mateix text, encoratjava a "promoure iniciatives" per "ajudar les embarassades pressionades per la família, metges o elements externs a avortar".Si les sevesel van indisposar amb la majoria de sectors progressistes de l'Església i el van fer impopular a Solsona, a partir de la tardor del 2017 també va incomodar els conservadors que fins poc abans l'aplaudien. Si l'11 setembre de 2013, va recomanar als sacerdots que no participessin en el repic de campanes que va acompanyar la, el setembre del 2015 va demanar als capellans solsonins "un bon repic per despertar tothom i anunciar-los que ha arribat el dia de la llibertat: el dia que tenim a les nostres mans la decisió sobre el futur del nostre poble". Després de l', va demanar que es tingués en compte els resultats del. També ha estat dels prelats catalans que s'ha pronunciat més vegades en suport dels presos polítics, als quals va visitar.De progressista a representant dels sectors més, de no-catalanista a brindar pel sobiranisme, Novell fluctua en quasi tots els temes i les seves giragonses han cansat tothom. Així es transmet als entorns del bisbat. Només en un aspecte sembla ser sempre el mateix: en. El que li fa anunciar en públic que s'ha abaixat el sou i que, després, quan veu que el papaopta per dormir a la residència de Santa Marta, en lloc del Palau Apostòlic, decideix traslladar-se a la residència de capellans de Solsona.Per què ha renunciat Novell? Solsona és un niu deEl comunicat del bisbat anunciant la renúncia ha agafat per sorpresa la diòcesi. Però aquest dilluns, molts feligresos solsonins rebien la novetat amb l'esperança que un nou pastor conduiria el ramat per camins de més clariana.

