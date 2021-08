El PSC es torna a oferir a Aragonès per negociar els pressupostos

Recursos en els àmbits socials i de recerca

Vincle amb els pressupostos de l'Estat?

Els'ha tornat a oferir al president de la Generalitat,, per negociar els pressupostos per al. En declaracions a l'ACN, la portaveu dels socialistes al Parlament,, ha demanat aquest dilluns a Aragonès que "no posi vetos ni cordons sanitaris" al seu partit. La diputada ha situat com adel PSC l'augment de recursos per a les famílies vulnerables o en risc de pobresa infantil, i l'aposta per al coneixement i la innovació. Romero troba "imprescindible" que Catalunya tingui nous pressupostos i veu "obvi" que el Govern explori ara el suport de la CUP. Però si els anticapitalistes en mantenen les reticències, el PSC es torna a oferir per, almenys, parlar dels comptes.Romero insisteix, en conversa amb l'ACN, queni tampoc "vetos" al PSC. A més, recorda que Aragonès diu que vol ser "el president de tothom" i que ". En aquest sentit, la portaveu dels socialistes insta el president de la Generalitat a dialogar amb la principal formació de l'arc parlamentari sobre els pressupostos. En una entrevista a l'ACN publicada la setmana passada , el president del Govern va assegurar que, i que només contempla el suport de la CUP.La diputada respecta que ERC i Junts prioritzin ara les converses amb la CUP, però apunta que si la negociació amb els anticapitalistes no funciona el PSC "està disposat a parlar". "Nosaltres no posarem pals a les rodes", ha afegit Romero. La portaveu socialistapel que fa a les propostes sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat i la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern. ERC i Junts s'hi avenen, i de fet el PSC també, però els anticapitalistes ho veten."No podem sortir de la crisi de la pandèmia sense pressupostos", ha advertit Romero, que insisteix que el PSC no es vol adherir als comptes dissenyats pel Govern, sinó que s'obre a "parlar-ne". De fet, la portaveu del partit que va guanyar les eleccions del 14-F reclamaque s'haurien de treballar de manera "molt rotunda".En concret, Romero recorda que el PSC ja va presentar al juliol una proposta deper posar "més recursos" en l'àmbit social, sobretot per eradicar el risc de pobresa infantil i per donar suport a les famílies més vulnerables.Romero ha diferenciat els pressupostos del Govern amb la negociació pels comptes generals de l'Estat: "Son dos àmbits diferents" i, ha opinat.El Govern vol accelerar la negociació dels pressupostos amb la CUP entre setembre i octubre. De fet, el compromís de l'executiu d'Aragonès és aprovar-los a la tardor perquè es puguin debatre i aprovar al Parlament abans que acabi el 2021. Tant el president com el conseller d'Economia,, volen que els pressupostos entrin en vigor l'1 de gener de 2022.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor