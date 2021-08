El bisbe de Solsona renuncia per «raons personals»

El"perestrictament" i la Santa Seu ha fet pública aquest dilluns la seva acceptació. Així ho ha comunicat la diòcesi de Solsona: "Ha pres la decisió després d'un període de reflexió, de discerniment i de pregària".Ha estat una decisió espontània que l'ha portat a presentar davant el Vaticà la seva situació i la seva dimissió. Al seu torn, el Papa Francesc ha nomenat el(Barcelona), Romà Casanova, com aNovell ha estat, fins ara, el nomenat bisbe més jove de l'Estat, amb. Ha estat polèmic per carregar contra la llei de l'eutanàsia i també per defensar el dret a l'autodeterminació la tardor del 2017.

