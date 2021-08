El TSJC rebutja la petició del Govern i manté el toc de queda en 19 municipis

El(TSJC) ha rebutjat la nova petició del Govern sobre el toc de queda i ha mantingut el criteri exposat la setmana passada, que estableix el confinament nocturn en només 19 municipis i n'exclou Barcelona. D'aquesta manera, la sala contenciosa-administrativa desestima el nou criteri exposat per l'executiu, que volia ampliar el toc de queda a les ciutats de més de 20.000 habitants amb incidències elevades, i ratifica la decisió que va prendre el 19 d'agost. La decisió suposa un revés per a la Generalitat. Consulteu aquí els municipis afectats pel confinament nocturn En unadura, de nou pàgines, el tribunal tomba elsdel Govern. Diu que les dades de la pandèmia mostren que part dels municipis de més de 20.000 habitants no arriben a la incidència acumulada de 125 casos per cada 100.000 habitants, cos que "segons les pròpies premisses" de la Generalitat "resultaria encara més innecessari i desproporcionat el toc de queda". La sala retreu a la Generalitat que presentés la nova sol·licitud amb el canvi de criteri només 48 hores després "sense que es justifiqui que entre un moment i l'altra hagi canviat la corba epidèmica ni les dades ni els índex" i critica que el Govern no hagi ni tan sols presentat les dades actualitzades.El tribunal recorda, a més, que el toc de queda no és una mesura per mantenir la seguretat i l'ordre públic -evitar aglomeracions i botellots a les nits- com es desprèn de la resolució del Govern i assenyala que qüestions que durant el dia són temes de "policia administrativa", de nit semblen convertir-se en "qüestió sanitària". En altres paraules, el TSJC assenyala que el toc de queda no és una eina per garantir l'El 19 d'agost, després d'una nova modificació dels requisits, la sala va tombar la petició del Govern i va avalar només mantenir el toc de queda en 19 municipis i va deixar-ne fora. Davant d'aquesta situació, divendres l'executiu va tornar a canviar el criteri per sol·licitar el confinament nocturn en aquelles ciutats de més de 20.000 habitants amb una incidència acumulada de 125 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies, i per als municipis de 5.000 habitants amb una incidència acumulada de 250 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies. El TSJC ha descartat aquesta opció."La mesura proposada és necessària i proporcionada per controlar la cinquena onada pandèmica", va dir el Govern en un comunicat. Aquest cap de setmana Barcelona ha estat sense toc de queda i s'han vist imatges d', botellots i grans grups sense mantenir les mesures de protecció a-per les festes del barri-, a Ciutat Vella i a la zona del litoral. Aquestes situacions podrien desembocar en unen els propers dies.La decisió arriba quan les UCI continuen buidant-se poc a poc . En les últimes 24 hores,ha notificat cinc pacientsmenys -ara hi ha 461 llits ocupats- però 38 persones han estat ingressades els hospitals per la Covid, que pugen fins als 1.411. L'últim balanç de contagis és de menys de 1.000, una xifra que feia mesos que no es veia. Se n'han notificat 643, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 952.538. L'Rt augmenta fins a 0,82, i el risc de rebrot segueix disminuint, avui 9 punts, fins als 225. En les últimes 24 hores s'han notificat 20 morts i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.242.El toc de queda es va restablir el 16 de juliol per frenar l'impacte de la cinquena onada de la pandèmia, que va afectar especialment Catalunya per la irrupció de lacombinada amb la reobertura de l'oci nocturn, esdeveniments massius i aglomeracions de persones encara no vacunades. El TSJC va avalar aleshores la mesura, que va afectar en un primer moment 176 municipis. Setmana a setmana, i amb canvis de criteri, elha anat demanant pròrrogues del confinament nocturn que han rebut el vistiplau dels jutges mentre la situació als hospitals ha anat millorant poc a poc. Ara, però, el TSJC ha decidit que la situació no és tan greu com per avalar una limitació de drets com la que demana el Govern.

