Puigneró defensa no renunciar a la via unilateral per tenir força negociadora davant l'Estat

La 53a edició de la(UCE) arriba a la seva fi. El vicepresident del Govern,, ha participat en l'acte de cloenda que s'ha celebrat aquest diumenge al matí a(Catalunya del Nord) on ha defensat no renunciar a la via unilateral per tenir força negociadora davant l'Estat, a les portes d'un curs polític que comença amb la taula de diàleg amb l'Estat al setembre. La cerimònia s'ha celebrat en una sala plena del cinema Le Lido amb la participació del president de l'UCE,, i el president de l'Institut d'Estudis Catalans (ICE) i Premi Canigó 2021,. Si, ha dit, "bloqueja" la taula, "no durarà dos anys". "No volem ser a la taula de perdre el temps", ha remarcat.Puigneró ha començat la intervenció recordant el seu pas per l'UCE quan tenia 18 anys. En aquest sentit, s'ha dirigit a la institució com un: "L'UCE és un refugi de cultura, de pensament i de llengua, ara també, del respecte als drets humans", ha expressat. El dirigent de Junts ha aprofitat per agrair a la Catalunya del Nord "el paper actiu" en l'organització de l'i l'acollida d'exiliats catalans.Pel que fa a la situació política catalana, Puigneró ha assegurat que l'independentisme "ho tornarà a fer tantes vegades com faci falta" perquè Catalunya sigui "lliure". "Ens cal moltaper assolir aquest objectiu", ha dit. El dirigent de Junts ha valorat la taula de diàleg reivindicat que els catalans "sempre hem estat gent de diàleg i negociació", alhora que no "podem renunciar en cap cas" a la. "És una carta que ja vam jugar l'1-O i l'Estat ha de veure que estem disposats a tornar-la a jugar. Si l'Estat entreveu que no ho fem, estaríem venuts davant de qualsevol negociació", ha avisat.Paral·lelament, l'acte de cloenda ha estat l'escenari de la segona entrega a una entitat del. Aquest, s'ha atorgat al president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC),, en reconeixement de la seva trajectòria rellevant en favor de la cultura entre els Països Catalans. Ros ha volgut "compartir" el guardó amb tothom qui l'ha "permès arribar fins aquí". El president de l'IEC ha fet un balanç molt positiu de l'UCE: "L'hem consolidat i convertit en la porta d'entrada a laper molts catalans", ha sentenciat.Dimecres, el poble de Prada i la seva gent ja van rebre el premi en reconeixement del seu "paper" amb els catalans del sud durant l'exili republicà, el suport per "tirar endavant l'UCE" i "mantenir" la idea d'unitat dels Països Catalans. El premi s’atorga des dede manera ininterrompuda a una entitat i una personalitat. Entre els diferents guardonats, destaquen els reconeixements a(2004), l'Institut d'Estudis Catalans (2007),(2011),(2016) o(2017), entre molts d'altres. El reconeixement no té una dotació econòmica i consisteix en una reproducció d'una obra d'art.D'aquesta manera, s'ha posat punt final a la 53a edició de l'UCE, que acull la vila de Prada des de. Aquest petit poble de la comarca del, ha estat l'escenari els darrersde cursos, conferències, taules rodones, tallers i espectacles de tot tipus.L'UCE s'ha celebrat amb un formata causa de la pandèmia, així doncs, els actes s'han pogut seguir en línia i presencialment. Segons l'organització, fins aalumnes iprofessors han participat d'aquesta edició amb el lema "Fer dels Països Catalans una nació normal". La majoria, procedents del Principat (), però hi ha hagut representació de tots els punts dels Països Catalans: País Valencià (), Catalunya del Nord () i les Illes ().

