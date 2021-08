Junqueras: «La comunitat internacional ens demana que no ens aixequem de la taula de diàleg»

El president d', ha assenyalat aquest diumenge que la comunitat internacional reclama a l'independentisme no aixecar-se de la taula de diàleg amb l'Estat. "Si estan disposats a ajudar, és per la lluita antirepressiva i per la negociació", ha indicat Junqueras sobre aquest col·lectiu, que fins ara no ha expressat cap simpatia en públic per la independència de Catalunya. El líder republicà, indultat fa exactament dos mesos, ha ressaltat que la comunitat internacional reclama a les formacions independentistes ser, per bé que ha admès que la via de la negociació és "difícil" perquè l'Estat no té "cap interès" en reconèixer una hipotèticade Catalunya al llarg dels propers anys.Les paraules de Junqueras, verbalitzades en una entrevista al programa Via Lliure de RAC1, arriben quan queden tan sols unes setmanes perquè es reuneixi a Barcelona la taula de diàleg i entre les crítiques creixents dei la, aliats d'ERC al Govern i al Parlament, al mecanisme de negociació. Tots tres tenen acordat explorar durant dos anys el diàleg, però els missatges que arriben del partit dei dels anticapitalistes denoten desconfiança i deixen clar que no caldrà esperar a que venci el termini per donar per liquidada la via de la negociació amb l'Estat."Com més ho intentem i més ens esforcem, és més fàcil convèncer gent del nostre país i és més fàcil de convèncer la comunitat internacional", ha apuntat Junqueras, que ha indicat que qualsevolposterior a un hipotètic fracàs del diàleg passa perquè la gent decideixi "votant" el futur del país. En tot cas, però, ha situat com a decisiu el fet que aquesta votació tingui reconeixement internacional, de manera que ha reiterat que la millor via per aconseguir-lo és la de pactar els termes amb l'Estat. El presidentportarà a la taula una proposta d'que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, difícilment atendrà.Segons Junqueras, és "imprescindible" tot allò que tingui a veure amb negociar, perquè suposa guanyar complicitats -diu ell- en el marc de la comunitat internacional. "A vegades pot ser desesperant esperar, perquè a vegades qui espera desespera. Però les grans conquestes exigeixen esforç i constància", ha remarcat el líder d'ERC, que ha citat els casos de l'i també d'. La recepta, segons Junqueras, és aquesta: "Ser cada vegada més i més forts. En tots els àmbits del país, en les metropolitanes i les no metropolitanes. En el món de l'empresa i en el món del treball".

