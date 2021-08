«Embat democràtic»: ERC i CUP aposten pel referèndum i Junts manté la DUI

"El debat més transversal que hi ha hagut enguany a la Universitat Catalana d'Estiu", d'aquesta manera ha descrit el periodista i moderador Quico Sallés, la taula entre la vicepresidenta del Parlament de Catalunya, Alba Vergés; l'alcaldessa de Girona i diputada de Junts, Marta Madrenas, i la diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, que s'ha celebrat aquesta tarda a Prada sobre l'estratègia política independentista dels pròxims anys. A la taula de diàleg, malgrat les discrepàncies sobre la seva funcionalitat, els partits coincideixen que s'hi ha d'anar "units i forts". Pel que fa a "l'embat democràtic", ERC i CUP aposten per un referèndum i Junts manté la proposta de la DUI.



Les posicions es mantenen pel que fa a les valoracions de la taula de diàleg, Mireia Vehí i Marta Madrenas han expressat el seu "escepticisme" davant la trobada del pròxim setembre entre Estat i Generalitat. La CUP desconfia d'un Estat que té una "dinàmica repressiva, d'aniquilar drets i de generar por", i Junts ha recordat que no hi ha "cap incentiu" per creure que la taula de diàleg es podrà negociar entorn l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació. En aquest sentit, Madrenas ha fet una aposta per la confrontació amb l'Estat: "Necessitem que necessitin negociar", ha sentenciat.

Referèndum o DUI

Alba Vergés, ha qualificat "d'error" el fet de crear unaentre la taula de negociació i la confrontació. Segons la vicepresidenta del Parlament, l'independentisme ha de procurar treballar amb els dos instruments alhora, i demostrar, altra vegada, que "s'han esgotat" totes les vies de negociació amb l'Estat: "Han de ser els altres qui quedin en evidència que no volen el diàleg", ha dit Vergés. El punt de trobada entre les tres formacions, malgrat les discrepàncies, és que "s'hi ha d'anar".Pel que fa a la constitució de laque ha d'establir un nouindependentista, Madrenas ha explicat que hi ha hagut les primeres trobades entre les formacions de l'executiu català. Vergés, en canvi, ha refredat l'estat d'aquest grup de treball, i ha recordat que l'han de conformar les 5 parts:Una estratègia que també causa controvèrsies entre les formacions polítiques.En un escenari a dos anys vista on la taula de diàleg no donés cap resultat, les dirigents independentistes han exposat el projecte de cada part. Per una banda, la CUP i ERC han indicat que "l'" ha de ser en forma d'un nou referèndum. Vergés ha explicat que aposta per "la" i ha assenyalat el referèndum com l'eina "més bonica" d'exercir la democràcia. La CUP ha defensat "exercir el dret a l'autodeterminació" a partir de "l'". En aquest sentit, emplacen el conjunt de l'independentisme a "preparar les condicions necessàries" per fer-ho possible. Per últim, Madrenas s'ha limitat a dir que aposta per una, sense matisos i concrecions.Entre aquestes condicions, ha indicat Vehí, hi ha el debat sobre els límits que cal superar per assolir la independència. L'exconseller d'Interior,, recordava el passat dimecres en una xerrada a la, que els dos factors determinants que van fer descarrilar la DUI el 2017, van ser, per una part, l'amenaça de violència de l'Estat, i l'altra, les pressions de diferents organismes nacionals i internacionals. La cupaire ha indicat que s'ha de treballar a abordar la incògnita de com actuar després d'una hipotètica declaració d'independència.

