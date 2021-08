Aragonès rebutja aprovar els pressupostos amb el PSC: «No seria coherent»

Gestió catalana de l'aeroport

El, només contempladel Govern pel 2022 amb elque li van donar suport a la investidura. En una entrevista a l'ACN, Aragonès argumenta que "" amb l'acord signat amb Junts i amb la CUP. D'aquesta manera,per donar llum verda als comptes catalans, perquè "no seria coherent"., ha dit Aragonès a l'entrevista de l'ACN. El cap del Govern justifica que així consta al "compromís" dels acords amb les formacions. De fet, "a hores d'ara": "Si volem uns bons pressupostos, la CUP hi ha de ser", ha emfatitzat.Els, però, plantegen com a. Aragonès hi replica que aquests dos aspectes "no estan inclosos" a l'acord d'investidura d'ERC amb la CUP: "I nosaltres, el que complim, son els acords en la seva literalitat". El president està "convençut" que durant les properes setmanes s'avançaran "molts" aspectes de l'entesa entre republicans i anticapitalistes.Tot i que elAragonès, el president de la Generalitat: "No m'imagino el PSC votant uns pressupostos que apliquen el meu acord amb la CUP", ha sentenciat.El Governperquè puguin funcionar "a ple rendiment" des del primer dia. Per això, Aragonès preveu avançar en les negociacions durant el setembre, i"Aquest és l'objectiu, evidentment", ha apuntat en l'entrevista de l'ACN."Hem de concretar molts aspectes, tot just tenim la foto general i cal omplir-ho de contingut", ha afegit Aragonès, que assevera queencara que sigui "en temps de descompte" que no pas no tancar cap entesa amb la formació de Dolors Sabater.D'altra banda, Aragonès avisa l'Estat que"De res servirà augmentar la capacitat de l'aeroport si Catalunya no en gestiona el futur", ha advertit.El cap del Govern defensa queper poder determinar l'estratègia i la gestió d'aquesta "infraestructura de país", des de la Generalitat i les administracions locals fins a les entitats socials i econòmiques.", ha afegit Aragonès."De res serviria un augment de la capacitat del Prat, amb tots els problemes, sacrificis, l'esforç i el debat que pot comportar i afrontar, si des de Catalunya no gestionem el futur de l'aeroport.i que no serveixi pels objectius marcats inicialment", ha insistit.

