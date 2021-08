Aglomeracions a Gràcia el primer divendres sense toc de queda

A l'espera d'una nova resolució del TSJC

Altres notícies que et poden interessar

Nova nit d'durant el primer divendres sense toc de queda a Barcelona. Segons informa l'ACN, el barri, que celebra la Festa Major, ha tornat a ser un dels principalsper a la gent que volia seguir al carrer a altes hores de la matinada.Tot i que les comissions de festa van anunciar que no allargarien els horaris dels concerts, centenars de persones s'han quedat a les places fent. "Allargarem la nit fins que la policia ens avisi", deien alguns, que també celebraven la fi de les restriccions. "Sembla la Barcelona del 2019", apuntaven. Alguns veïns, en canvi, qualificaven l'ambient d'"embogit" i reclamaven "més control".Les majors aglomeracions s'han produït alsa les principals places del barri on se celebraven els. Les places estaven acordonades i vigilades per la Guàrdia Urbana i personal de seguretat, i només es permetia l'accés a veïns de la zona, artistes i personal de neteja. A partir de dos quarts de dues, els controls s'han aixecat i l'accés a les places ha quedat obert.Entre les persones que passejaven per la zona hi haviaen relació amb el control i la seguretat de la festa major. El Tomás i la Valentina, que era la primera vegada que hi assistien,. "L'ambient és una meravella; els accessos estan molt ben controlats i trobem que tot està molt bé", opinaven. També s'expressava en la mateixa línia el Sergio, veí de Gràcia. "És molt agradable, perquè després de la pandèmia la gent necessitava treure tota l'energia; les festes de Gràcia són una forma de socialitzar i trobar-se", comentava. No obstant això, tambéque no tenia prou cura amb la mascareta o amb el fet de respectar les distàncies de seguretat.Per l'Andreu,de tota la vida, la situació era "". "Hi ha molta gent sense mascareta, els carrers estan a rebentar; fa una mica d'impacte", apuntava. Per altra banda, l'Erika, resident a un altre barri de la capital catalana, admetia que el desordre que havia vist era "un altre nivell"."La gent va molt beguda, hi ha un gran desordre per tot arreu", lamentava, poc abans de tornar cap a casa al voltant de la mitjanit. "La festa major de Gràciaafegia. Alhora,. "La setmana vinent començaran les festes de Sants, i l'ambient serà el mateix", apuntava.La d'aquest divendres ha estat la, una mesura que aviat podria tornar a la capital catalana. Després que el dijous passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) autoritzés mantenir el toc de queda a només 19 municipis catalans,de més de 20.000 habitants amb una IA7 superior als 125 casos per 100.000 habitants. Això afectaria, entre els quals Barcelona i les altres grans ciutats del país.La mesura entraria en vigor un cop l'aprovi el, que ja ha anunciat quesi dóna llum verda al nou toc de queda. Això implica que, almenys durant aquest cap de setmana, la restricció de la mobilitat entre la una i les sis de la matinada només estarà vigent als 19 municipis amb més incidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor