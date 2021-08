El nou acord de govern a Escòcia situa el referèndum en aquesta legislatura

obre el camí per un nou. L'acord entre l'SNP i els Verds deixa via lliure a la investidura dea canvi, entre altres condicions, de què la consulta sobre el futur del país es dugui a termes en els pròxims, quan s'haurà arribat a la meitat de la legislatura que s'obre després de les eleccions del maig.Més enllà de reafirmar-se en eli de garantir el, l'acord entre els dos partits inclou la recuperació econòmica encara enmig de la pandèmia, el consens per actuar contra l'emergència climàtica i treballar per una Escòcia més justa.L'acord encara és provisional, ja que ha estat pactat entre les dues executives, però tot fa pensar que serà. L'acord serà sotmès a votació a finals de mes i si tira endavant significarà que tant l'executiu com el Parlament escocès tindran majoria independentista.El que serà més complicat serà l'aval des de Londres, que sí que va cedir amb elque va impulsar Alex Salmond. En primer lloc, perquè l'actual primer ministre britànic,, sempre s'ha mostrat contrari a autoritzar-lo. En segon, per la reticència de bona part de l'opinió pública dela nous referèndums, en un moment d'incertesa per la pandèmia.Sturgeon ja havia manifestat en altres ocasions la seva intenció de celebrar un nou referèndum a Escòcia. Especialment, després que s'imposés ela la sortida del Regne Unit de la UE en el referèndum del 2016. En aquesta consulta, a Escòcia va ser majoritària l'opció de. Aquest, de fet, és el segon cop que Sturgeon es compromet amb un nou referèndum d'independència després que el 2019 digués davant del Parlament que se celebraria. La pandèmia també ho va endarrerir tot.En el referèndum del 2014, ela la independència es va imposar amb un 55% dels vots, contra un 45% de vots per al. Paradoxalment, un dels principals arguments dels partidaris del no durant la campanya va ser la incertesa davant una eventual sortida d'una Escòcia independent de la. Set anys després, en canvi, l'opció de la secessió es planteja com a alternativa per

