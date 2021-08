Noves multes i normes: els 5 canvis que afectaran els conductors després de l'estiu

Multa per tenir el telèfon a la mà

Adeu al marge 20 km/h per avançar

Multa per portar detector de radars

Es perseguiran "perjudicis i danys al medi ambient"

Casc obligatori en patinets elèctrics

Laprepara un seguit de noves mesures per a després de l'estiu que, si s'incompleixen, evidentment també comportaran noves multes. Un nou marc normatiu que ha generat polèmica entre els conductors.Les noves normes es produeixen arran de lasobre Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i entraran en vigor quan el govern espanyol aprovi l'avantprojecte de llei.L'article 76 que prohibeix utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix es modifica i s'amplia. Així doncs, a partir d'araencara que no s'estigui utilitzant. La sanció per cometre aquesta nova infracció serà deLa norma diu així: ", dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix, conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil en condicions diferents de l'anterior, conduir utilitzant manualment navegadors o qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, així com portar en els vehicles un mecanisme de detecció de radars o cinemòmetres".Fins ara els conductors comptaven amb unper sobre de la velocitat màxima per avançar al vehicle de davant. És a dir, si en una via el màxim permès era de 80 km/h, es podia accelerar fins als 100 km/h per fer l'avançament. Ara aquesta norma queda omesa.La mesura ha estat defensada per molts conductors per la necessitat d'avançar, però la DGT ha decidit ometre-ho per, segons indiquen,. És una mesura que també ha generat polèmica a la política, ja que tot i que el govern espanyol està a favor de fer el canvi, alguns partits del Congrés han presentat esmenes perquè la norma es mantingui.En aquesta norma passa com en la dels mòbils. Abans se sancionava el fet d'utilitzar un, mentre que quan la nova norma entri en funcionament, el sol fet de portar-lo al cotxe ja serà sancionable. La sanció serà deLa norma diu el següent: "Eso cinemòmetres o qualsevol altre instrument encaminat a eludir o a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit, així com emetre o fer senyals amb aquesta finalitat".Infraccions relatives al. Així defineix la DGT un nou tipus de norma que obre la porta a sancionar noves accions normalitzades fins ara com aturar o estacionar un vehicle i no apagar el motor.Algunsja inclouen en les seves ordenances mediambientals i de mobilitat la possibilitat de sancionar els conductors que no apaguin el motor després de l'estacionament o en detencions prolongades.necessari per tramitar aquest tipus de sancions.La DGT també es fixa en les noves formes de mobilitat i per això una de les noves normes afecta l'ús de. Quan les modificacions siguin aprovades i entrin en vigor, qualsevol persona que utilitzi un patinet elèctricde forma obligatòria.

