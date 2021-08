La crisi a l'Afganistan es cobra una quinzena de morts

Més morts a l'aeroport de Kabul

Lluny de la fi de la guerra que anuncien elsi que fins i tot insinuen des d'Europa - Borrell va defensar el diàleg perquè els insurgents "han guanyat la guerra"-, la tensió a l'Afganistan va a l'alça i es cobraEn les últimes 24 hores la tensió s'ha traslladat a la ciutat de, en el marc d'una manifestació a favor de la. Els manifestants volien la substitució de laper la que fins ara representava el país, la tricolor afganesa.Segons han explicat diverses agències internacionals, quan els talibans han observat els intents de recuperar la tricolor afganesa han reaccionata la població civil. L'enfrontament hauria deixat. Posteriorment, la mediació entre les dues parts hauria acabat amb la bandera tricolor penjada, com pretenien els manifestants.Els actes de resistència contra els talibans haurien ocorregut en diferents ciutats del país, i molts d'ells enfocats també en, per ara, oficial de. El desenllaç de les protestes encara és desconegut, però com ha passat a Jalalabad, es preveuen més morts i ferits.El punt neuràlgic de l'Afganistan en els últims dies ha estat la ciutat de. Els intents desesperats per escapar del país han deixat almenys dotze morts ade la capital afganesa. En aquest escenari de caos en què fins i tot s'ha vist persones caient de l'avió en marxa hi

