Torra i Borràs evidencien la distància amb la taula de diàleg: «Li hem regalat dos anys a l'Estat»

L'expresident de la Generalitat,i la presidenta del Parlament,, han mostrat aquest dijous distància amb la taula de diàleg i el període de pròrroga de dos anys que han acordat els partits independentistes. Els dos dirigents consideren que es "regalen" dos anys al govern espanyol i auguren que abans dels dos anys ja s'hauran fet visibles els resultats. L'expresident i la presidenta del Parlament han analitzat la situació política catalana en una jornada matinal sobre el paper de les institucions a la. L'1 d'octubre, la nova estratègia independentista, la taula de diàleg i les institucions, han estat les carpetes que han marcat els discursos.Per una banda, Borràs mostrat el seu escepticisme amb la"Potser l'independentisme està desorientat, però no prou per passar dos anys marejant la perdiu", ha indicat Borràs, que ha fixat quatre pilars per "reconstruir el país amb el realisme i ambició nacional". Per una banda, ha demanat a laque gestioni les "engrunes" amb eficàcia mentre, al mateix temps, es denuncia la "insuportable" dependència de l'Estat. En aquest sentit, és l'única manera que els ciutadans no percebin que les institucions tenen la funció de fer efectius els seusi que estan al servei d'aquests. "Han de ser un mitjà i no un obstacle", ha subratllat. En aquest sentit, Borràs s'ha mostrat "absolutament compromesa a fer la feina que em pertoca", també en el sentit d'allunyar el Parlament de la "folklorització" i el fet que sembli una "gestoria".Entre els altres pilars que considera importants, Borràs hi afegeix el paper delperquè sigui "un espai de debat independentment del que digui el poder judicial". També els ajuntaments: "És evident que la independència no es farà dels, com tampoc proclamarà sense ells, tal com demostra l'1-O", ha dit. Per últim, ha reivindicat el Consell per la República, el qual "haurà de fer visible l'horitzó republicà". Borràs ha defensat que l'actual legislatura ha de marcar un canvi de rumb. Alhora, reconeix que "no serà fàcil mantenir la sobirania al Parlament pel paper dels tribunals espanyols". Borràs ho ha exemplificat amb el fet que ja acumula dues querelles i una denúncia de lapel seu paper com a presidenta del Parlament.El resultat delposa en evidència que l'independentisme es debat entre dues estratègies, que segons Borràs, "s'han de fer compatibles", ja que la part espanyola, "ha unit les posicions contra l'independentisme", un fet que segons la presidenta, "no convida a l'optimisme pel que fa al resultat de la taula de diàleg". Com a resposta, ha emplaçata què el Govern independentista, a part de "negociar infraestructures i competències", "avanci cap a la independència", ha dit. De fet, l'agenda política de l'executiu català d'aquesta tardor està marcada per diverses trobades: al setembre es reuneix la taula de diàleg, a l'octubre el grup de treball per negociar el traspàs de 56 competències, al novembre, la comissió d'infraestructures, i al desembre, es retrobarà la d'afers econòmics i fiscals.En el torn de Quim Torra, l'expresident ha expressat que l'-concepte que ha diferenciat de l'autogovern- és un "monstre burocràtic" i que dificulta "enormement" la consecució de la independència. Torra ha considerat "terrible" que no se li doni caràcter "constituent" a l'1-O. L'expresident considera que l'i el joc de pressions i contrapressions que va situar la societat i les institucions en dos carrils cap a una mateixa direcció, no pot oblidar-se. De tot plegat, creu que se n'ha de treure un aprenentatge per repetir-ho, aquesta vegada, però, fent efectiva la "defensa de la República al carrer i el control del territori" com aper culminar la independència de Catalunya.Pel que fa a la, en la mateixa línia que la presidenta Borràs, Torra creu que Catalunya "no està en condicions d'asseure's a la mesa" i que "no s'ha de produir". Ha lamentat haver "regalat" dos anys a l'Estat" i que es vagi a la trobada sense saber "què s'hi negocia". Torra ha recordat la primera trobada de la taula de negociació, que ell mateix va presidir a Madrid al costat de Pedro Sánchez, on "el govern espanyol ja va deixar clar que mai negociaria sobre autodeterminació i amnistia". Torra ha explicat que l'Estat aprofita la taula per "convivència política" davant. L'Estat de la qüestió, ha dit, és anar-hi amb una proposta de contrapoder a l'altra banda: "", ha sentenciat.

