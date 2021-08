Del caràcter justicier al tràfic d'opi: 10 coses que potser no saps dels talibans

1. Quin és el seu bressol?

2. A quina ètnia estan vinculats?

3. Quin episodi va fer popular Omar?

4. Com van eixamplar la seva base de suport?

5. Quina agència d'intel·ligència els va ajudar?

6. Per què han estat protegits per l'Aràbia Saudita?

7. Quins canvis s'han produït en el seu lideratge?

8. Hi ha tendències dins dels talibans?

9. Quants són?

10. Quina clau ha estat determinant en el seu finançament?

Els han tornat al poder a l'Afganistan . Ho han fet després d'unai d'èxit que ha agafat per sorpresa bona part de la. De moment, ja s'han cobrat desenes de morts . La seva entrada a la capital, Kabul, però, només ha estat possible per la decisió de l'd'abandonar el país asiàtic -complint elssignats l'any passat pel govern de- després de vint anys de presència militar.Ara, els talibans tornen al centre de la política internacional. El record de la seva anterior etapa d'(1996-2001) recupera alguns dels episodis més sòrdids dels darrers anys, amb l'opressió contra les dones i les altres confessions religioses, incloses les musulmanes. Els talibans són repressió i. Però també són més que això, i se'n sap poc més enllà d'alguns aspectes repetits aquests dies des dels mitjans. Aquí teniuque potser no coneixeu d'aquest moviment polític i religiós.Els talibans -terme que se sol traduir per "estudiants"- sorgeixen de la zona de, especialment de les àrees rurals. És un territori al sud de l'Afganistan, fronterer amb el. Es van nodrir originàriament d'alumnes d'que van anar aprenent amb els anys les tècniques militars fins esdevenir un potent exèrcit que compensava amb disciplina i voluntat les mancances pròpies d'un exèrcit poc professionalitzat.Als, que és la majoritària a l'Afganistan i que ha estat hegemònica al llarg de la història. De valors molt tradicionals, els paixtun, però, estan estructurats en diverses branques. El fundador del moviment,, provenia dels sectors més humils del clan, diferenciat dels durrani, a la qual pertanyia la família reial que va ostentar el poder fins als anys setanta.Segons algunes biografies, Omar es va convertir en una figura popular al sud del país quan l'any 1994, al capdavant d'un grup de, va alliberar unes noies que havien estat segrestades i violades per un cabdill local, va matar el responsable i el va penjar d'un tanc. La imatge deel va catapultar.Després de la llarga etapa d'ocupació soviètica (1979-91), la societat afganesa estava esgotada. Però els anys de govern dels(1991-96), que van rebre el suport dels EUA, no van suposar una major estabilitat. L'enfrontament entre els diversos senyors de la guerra i la corrupció dels nous governants van convertir els talibans en una alternativa atractiva per la sevai la voluntat de posaren el territori.Els(coneguts per les sigles) van ser un aliat decisiu en el desenvolupament dels talibans a mitjan dels anys noranta. Pel Pakistan, exercir una clara influència a l'Afganistan els reforça de cara al gran enemic que és l'. L'ISI han jugat un paper fonamental en la història del país i alguns analistes de la política pakistanesa l'han qualificat de ser un estat dins de l'estat. El seu rol va ser determinant durant els darrers anys de lai durant la lluita dels EUA contra la. Després, ha actuat al marge de Washington -i sovint del mateix govern pakistanès- i ha contribuït a tensar les relacions entre Washington i el Pakistan.La formació rebuda en les escoles coràniques de Kandahar i el Pakistan va fer dels talibans uns adeptes a l'Islam més rigorista, dins de la branca, la majoritària entre els musulmans, considerada més ortodoxa que la. La intransigència religiosa d'Omar i el seu rebuig als corrents islamistes modernitzadors el va acostar a l', dominant a l'Aràbia Saudita.El primer cap va ser l'esmentat Muhammad Omar. Tot el referent a la cúpula talibana està envoltada d'ombra. De fet, va costar saber la data i la causa de la desaparició d'Omar, mort de tuberculosi el 2013. El segon cap fouvíctima mortal d'un atemptat organitzat per lael 2016. L'actual màxim dirigent és, un veterà del combat contra l'ocupació soviètica, els anys vuitanta.Els analistes assenyalen algunes diferències a la cúpula talibana entre els més sensibles a les pressions internacionals i els menys. Ajundzada, el màxim dirigent, va ser el responsable d'aplicar la llei islàmica durant l'anterior govern talibà, el que el situaria en una posició més dura. Al principal negociador amb els EUA,, com també al fill d'Omar, Muhammad Yaqub, se'ls ubica en una línia més "". El que significa ser "moderat" entre els talibans, però, no està gaire clar.Segons dades de l'i del Consell de Seguretat de less, els talibans disposarien d'un contingent de combatents d'entre 55.000 i 85.000 soldats. Molts o pocs, en tot cas, són molt menys del total de forces militars i policials que constituïen les tropes regulars del govern afganès ja liquidat i que sumaven més de 300.000 homes. Una força, aquesta, poc eficaç davant de ladels seguidors d'Omar.El, un dels principals recursos del país, que produeix més del 90% mundial d'aquest producte del qual se'n pot extreure heroïna i morfina. De fet, l'economia de l'opi ha estat un dels recursos de la població. En la seva anterior etapa de govern, els talibans havien apuntat a una política de persecució de la producció, però molt aviat van canviar de posició. Elés molt estricte pel que fa al consum de drrgues, però ho és molt menys quan es tracta del seu comerç.Molt abans d'ocupar, des dels acords de Doha signats amb els Estats Units el 2020, els talibans ja controlaven moltes de les connexions frontereres amb l'i el Pakistan. L'Afganistan, a més, disposa d'unagens menyspreable, que han fet que alguns anomenin el país com l'Aràbia Saudita del liti. Ara estarà en mans dels nous vencedors. No li faltava raó a un dels negociants talibans amb els Estats Units quan va etzibar al seu interlocutor: "Vosaltres teniu el calendari, però nosaltres tenim el temps".

